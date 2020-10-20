‘Soğuk suda yüzmek beyni koruyabilir’

Dünyada bir ilk olarak, Londra’daki Parliament Hill Lido’daki normal kış yüzücülerinin kanında bir “soğuk şok” proteini bulundu. Proteinin demansın başlangıcını yavaşlattığı ve hatta farelerde neden olduğu hasarın bir kısmını onardığı belirlendi.

Yeni tedavi umudu

Cambridge Üniversitesi’ndeki Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü Merkezi’ni yöneten Prof. Giovanna Mallucci, keşfin araştırmacıları demansı uzak tutmaya yardımcı olabilecek yeni ilaç tedavilerine yönlendirebileceğini söyledi.

Mallucci, araştırmanın umut verici olmakla birlikte henüz erken bir aşamada olduğunu da hatırlattı. Doktorlar, yıllardır soğutma uygulamasının -bazı durumlarda- hastaların beyinlerini koruyabileceğini biliyorlar. Kafa travması geçirenlerin ve kalp hastalarının da ameliyat sırasında genellikle soğutulduğu belirtildi.

‘Sağlıklıysanız girebilirsiniz’

Portsmouth Üniversitesi Ekstrem Ortamlar Laboratuvarı’ndan Dr. Heather Massey, soğuk suda yüzme konusunda hatırlanması gereken bazı önemli konular olduğunu söyledi: “Soğuk, insan vücudu üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Soğuk suya girildiğinde oluşan şok, kalp atış hızı ve kan basıncında dramatik bir artışa neden olur, bu da altta yatan hastalığı olanlarda kalp krizi ve felçlere yol açabilir. Ayrıca, soğuk su, nefes alma refleksini ve hızlı nefes almayı tetiklediği için yutulma halinde boğulmaya yol açabilir. Bu nedenle soğuk suya dalmadan önce zinde ve sağlıklı olduğunuzdan emin olun. Bir şüpheniz varsa, doktorunuza danışın. Soğuk suya alışkın ve konuya hakim kişilerle yüzün. Üşürseniz hemen dışarı çıkıp, kuru giysiler giyin ve ısınmak için hareket edin, sıcak duş almayın.”