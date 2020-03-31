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31.03.2020 - 18:25 |

Sokağa çıkma yasağını ağaç kılığında deldiği iddia edilmişti... İşte gerçek!

Sırbistan’da bir adamın, corona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağını ağaç kılığına girerek deldiği ve polis tarafından yakalandığı iddia edilmişti. Ancak söz konusu fotoğrafın Sırbistan’da değil, 2016 yılında ABD'nin Portland kentinde çekildiği ortaya çıktı.

Sokağa çıkma yasağını ağaç kılığında deldiği iddia edilmişti... İşte gerçek!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkelerden biri olan Sırbistan’da bir vatandaşın kendisine ağaç süsü vererek yasağı delmeye çalıştığı iddia edilmişti. İHA'nın servis ettiği haberde, ağaç kılığında sokağa çıkan adamın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı ileri sürülmüştü.

Ancak fotoğrafın Sırbistan’da değil, 2016 yılında Amerika’nın Portland kentinde çekildiği ve bir sanatçının performansını gösterdiği ortaya çıktı. Teyit.org'un aktardığına göre CNN muhabiri Doug Criss, 25 Ekim 2016 tarihinde konutla ilgili bir haber kalame almış. Habere göre, fotoğraflar dansçı Asher Woodworth'un deneysel bir sanat performansı sırasında çekilmiş. Sanatçı gösteri sırasında trafiği kilitlediğinden gözaltına alınmış ve polise amacının “insanların gündelik hayattaki ‘koreografilerini’ nasıl etkileyebileceğini görmek” olduğunu söylemiş.

 

    Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsle alakalı değerlendirmelerde bulundu.
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