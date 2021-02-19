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Peru'nun baÅŸkenti Lima'daÂ sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± kurallarÄ±nÄ± hiÃ§e sayan bir kadÄ±n polis memur tarafÄ±ndan durduruldu.Â KadÄ±nla kÄ±sa sÃ¼re konuÅŸan polis memuru,Â daha sonra maskesini indirdi.
KÄ±sÄ±tlamayÄ± delen kadÄ±n ceza kesileceÄŸini anladÄ±ÄŸÄ± an, polis memurunu Ã¶pmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Polis memuru uzaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â
O anlar Ã§evredeki gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kayda alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, polis memurunun kÄ±sÄ±tlamayÄ± delen kadÄ±nÄ± Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerineÂ polis memuruÂ gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.Â
"KABUL EDÄ°LEMEZ BÄ°R OLAY"Â
Lima Polis DepartmanÄ± tarafÄ±ndan yerel medyaya yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, polis memurunun gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± nedeniyle gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken," Kabul edilemez bir olay. HalkÄ±mÄ±zdan Ã¶zÃ¼r diliyoruz" ifadelerine yer verildi.