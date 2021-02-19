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19.02.2021 - 01:06 | | DHA

SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ± ihlal eden kadÄ±nÄ± öpen polise ceza!

Peru'da polis memuruÂ sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± delen kadÄ±na ceza kesmek yerineÂ Ã¶ptÃ¼kten sonra gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±.Â

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Peru'nun baÅŸkenti Lima'daÂ sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± kurallarÄ±nÄ± hiÃ§e sayan bir kadÄ±n polis memur tarafÄ±ndan durduruldu.Â KadÄ±nla kÄ±sa sÃ¼re konuÅŸan polis memuru,Â daha sonra maskesini indirdi.

KÄ±sÄ±tlamayÄ± delen kadÄ±n ceza kesileceÄŸini anladÄ±ÄŸÄ± an, polis memurunu Ã¶pmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Polis memuru uzaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

O anlar Ã§evredeki gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kayda alÄ±ndÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, polis memurunun kÄ±sÄ±tlamayÄ± delen kadÄ±nÄ± Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerineÂ polis memuruÂ gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.Â 

"KABUL EDÄ°LEMEZ BÄ°R OLAY"Â 

Lima Polis DepartmanÄ± tarafÄ±ndan yerel medyaya yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, polis memurunun gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmasÄ± nedeniyle gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanÄ±rken," Kabul edilemez bir olay. HalkÄ±mÄ±zdan Ã¶zÃ¼r diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Åžerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'Ä±n cemaate vaaz vererek katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programla üç aylarÄ±n habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktÄ±ÄŸÄ± ve sosyal mesafe kuralÄ±na uyduÄŸu görüldü.
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