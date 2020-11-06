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06.11.2020 - 07:00 |

Sokaklar hareketli

ABD’nin bazı kentlerinde seçim sonrası protesto gösterileri başladı. Donald Trump’ın seçimlerdeki usulsüzlük iddiaları sonrası Trump destekçileri seçim bürolarını basarken, Trump karşıtları da sokağa indi. Trump destekçileri Michigan eyaletinin Detroit kentinde oy sayımı yapılan bir merkeze giderek sayımın durdurulmasını talep etti.

Sokaklar hareketli

Arizona eyaletinin Maricopa bölgesinde, Cumhuriyetçi Parti’nin destekçileri oy sayımının sürdüğü bir merkez dışında toplandı. Sayım merkezine giren bazı göstericiler dışarı çıkarıldı. Yetkililer polisten yardım istedi. Yine Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen Trump yanlısı gösteride ise “Oyları çalmayın” sloganları atıldı.

Trump’ın iddialarının aksine, Freedom House gibi kuruluşlar seçimlerde toplu bir hile ya da suistimal olduğu yönünde bir kanıt bulunmadığını belirtti.
Trump’ın tepki çeken açıklamaları Trump karşıtlarını da harekete geçirdi. Trump’ın açıklama yapmasının ardından Çarşamba günü ülkenin çeşitli eyaletlerinde protesto gösterileri düzenlendi. New York ve Washington DC’nin de aralarında bulunduğu çeşitli yerlerde sokağa inen protestocular sayımın devam etmesini istedi. Protestocular, “Her Oyu Sayın”, “Saymaya Devam Edin” ve “Her Oy Değerlidir” yazılı pankartlar taşıdı. New York’ta polis Çarşamba gecesi düzenlenen protestolara katılan bazı göstericileri gözaltına aldı. Göstericiler Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis ve San Diego’da da yürüyüşler düzenledi. Tüm oyların sayılmasını talep eden göstericiler, ırksal eşitsizlikleri de protesto etti. Oregon’da Ulusal Muhafız birliklerini harekete geçirildi.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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