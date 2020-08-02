02.08.2020 - 18:01 | | DHA
Şoke olacaksınız! 2 ay boyunca midesinde 190 adet bilyeyle yaşadı
Çinli bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı.
Çin'in Shandong bölgesinde meydana gelen olayda, küçük kızın ailesi, bilyeleri çocuklarının oynarken yuttuğunu ve zamanla doğal yollardan dışarı atıldığını sandıklarını ifade etti.
Mıknatıslı olan bilyeler çocuğun midesinde bir araya gelerek büyük bir kitle haline geldi.
Bilyeler doğal yollardan çıkmayınca küçük kız 2 ay bu kitleyle yaşadı.
Doktorlar röntgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.
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