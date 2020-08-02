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02.08.2020 - 18:01 | | DHA

Şoke olacaksınız! 2 ay boyunca midesinde 190 adet bilyeyle yaşadı

Çinli bir çocuğun midesinden, 190 adet mıknatıslı bilye çıkartıldı. 5 yaşındaki çocuğun, oyun oynarken bilyeleri yuttuğu ve 2 ay boyunca midesinde bu bilyelerle yaşadığı ortaya çıktı.

Şoke olacaksınız! 2 ay boyunca midesinde 190 adet bilyeyle yaşadı

Çin'in Shandong bölgesinde meydana gelen olayda, küçük kızın ailesi, bilyeleri çocuklarının oynarken yuttuğunu ve zamanla doğal yollardan dışarı atıldığını sandıklarını ifade etti. 

Şoke olacaksınız 2 ay boyunca midesinde 190 adet bilyeyle yaşadı

Mıknatıslı olan bilyeler çocuğun midesinde bir araya gelerek büyük bir kitle haline geldi.

Bilyeler doğal yollardan çıkmayınca küçük kız 2 ay bu kitleyle yaşadı.

Doktorlar röntgenle tespit ettikleri kitleyi ameliyatla çıkardı.  

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