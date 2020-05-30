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30.05.2020 - 07:00 |

Solingen faciasının kurbanları 27. yılda anıldı

Almanya’nın Solingen kentinde 5 Türk’ün yaşamını yitirdiği ırkçı kundaklamanın 27. yıldönümü, yeni tip koronavirüs salgınının gölgesinde anılıyor.

Solingen faciasının kurbanları 27. yılda anıldı

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada “27 yıl önce orada 3’ü çocuk olmak üzere 5 vatandaşımızı, ırkçı saldırganların kurbanları olarak kaybettik. Yaşanan acı başta ailenin olmak üzere Türk toplumunun yüreğinde hala canlı” dedi. Irkçılığın, aradan geçen uzun süreye rağmen hala tehdit olduğunu kaydeden Aydın, “Bundan en çok etkilenen kesimlerden birisi de, buradaki insanlarımız” ifadesini kullandı. Büyükelçi Aydın, Mevlüde ve Durmuş Genç çiftini telefonla arayarak taziyelerini bir kez daha ilettiğini belirtti.

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