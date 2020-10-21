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21.10.2020 - 11:17 | | DHA

Somali Adalet Bakanı, Ankara Üniversitesi mezunu çıktı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'un AÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Somali Adalet Bakanı, Ankara Üniversitesi mezunu çıktı

Necdet Ünüvar, Twitter hesabından Nur'un ülkesi Somali'de Adalet Bakanı olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünüvar, "Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Abdulkadir Muhammed Nur'un Somali Adalet Bakanı olmasının gururunu yaşıyoruz. Ankara Üniversitesi olarak Sayın Nur'u gönülden kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

    "Merakım başıma bela oluyordu"Erzurum'da, devlet büyüklerini korumak amacıyla havalimanı güzergahına yerleştirilen emniyete ait fotokapanlardan birini 'telefon ya da walkman' zannederek alıp evine götüren temizlik işçisi Taner Akkuş, hırsızlık suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Emniyet Müdürlüğü avukatının itirazıyla dosya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesinde de hakim karşısına çıkan Akkuş'a burada da beraat kararı verildi. Cezaevine girme korkusuyla günlerce uyuyamadığını söyleyen Taner Akkuş, "Merakım başıma bela oluyordu" dedi.
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