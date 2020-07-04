04.07.2020 - 10:41 | | DHA
Somali’de bomba yüklü araçla saldırı
Somali’de bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda yaralıların olduğunu henüz bir can kaybının olmadığını duyurdu.
Somali’nin başkenti Mogadişu güne bir terör saldırısıyla uyandı. Somali İletişim Bakanlığı Sözcüsü İsmail Mukhtar Omar, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralıların olduğunu ancak henüz bir can kaybının rapor edilmediğini aktardı. Güvenlik güçlerinin saldırıda kullanılan araca, patlama öncesinde ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.
Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün yazın belirtilerinin farklılaşabileceğini söylediSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu" dedi.