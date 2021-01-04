04.01.2021 - 12:32 | | AA
Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü
Doğu Afrika ülkesi Somali’de dün akşam saatlerinde askeri kontrol noktasına yakın bir yerde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali Haber Ajansının (SONNA) haberinde, Aşağı Şabel bölgesi, Balcad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si sivil, 1'i asker 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Haberde, 6'sı asker 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırı ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Sevgilisini öldürüp 112'yi aradı, cesedi 50 bin TL'ye başkasına gömdürdüGelen son dakika haberine göre; Antalya'da kaybolduktan 13 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulunan Duygu Çelikten'in (30) kati zanlısı Veli Ünder'in (37), cinayetin ardından 112 Acil'i arayarak, "Kardeşim acil yetişin. Varsak'tan geçiyordum. Bir adam orada karıya sıktı" dediği, ertesi gün, cesedi 50 bin lira karşılığı 2 kardeşe gömdürdüğü ortaya çıktı.