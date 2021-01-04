Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberinde, Aşağı Şabel bölgesi, Balcad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si sivil, 1'i asker 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Haberde, 6'sı asker 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırı ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.