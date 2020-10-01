01.10.2020 - 14:06 | | milliyet.com.tr
Somali'de Hussein Roble başbakan oldu
Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed yeni başbakan olarak Mohamed Hussein Roble'yi seçti.
Siyasette henüz yeni olan Roble, cumhurbaşkanıyla iktidar mücadelesine girdikten sonra Temmuz ayında kovulan Hassan Ali Khaire'nin yerine geldi.
Sigara içenlere tek tek ceza yazılıyor! Vali açıkladı...Yurt genelinde gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerine Kayseri’de de devam edildi. Denetimler sırasında Kayseri Kalesi’nin yanında sigara içen vatandaşlara idari para cezası uygulandı. Denetimde açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Dün de yaptığımız denetimde kale surlarının kenarında sigara içen 2 vatandaş vardı. Bu alanlarda maske takma zorunluluğu var. Sigara içiyorum diye maske indirmeleri, maske takma cezalarının uygulanmasına engel değildir. Bu nedenle maskenin zorunlu olduğu alanlarda, yeni bir karar almaksızın cezayı uyguluyoruz" dedi.