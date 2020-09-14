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14.09.2020 - 09:42 |

Son dakika... Ekim ve Kasım için ürküten uyarı! Koronavirüs...

Son 24 saatte 307 bin 930 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini; bunun yeni vakalar için görülen en yüksek sayı olduğunu duyuran Dünya Sağlık Örgütü, gelecek iki ayda ölümlerin artacağını açıkladı.

Son dakika... Ekim ve Kasım için ürküten uyarı! Koronavirüs...

Son 24 saatte koronavirüs sebebiyle 5 bin 500 kişi de hayatını kaybetti. Dünya genelinde ölü sayısı 917 bin 417’ye yükseldi.

En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya’da görüldü. Hindistan’da 94 bin 372, ABD’de 45 bin 523 ve Brezilya’da 43 bin 718 yeni vaka tespit edildi.

Hindistan ve ABD’de 1000’in üzerinde can kaybı görülürken Brezilya’da 874 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Dünya çapında 28 milyondan fazla vaka tespit edildi, bunun yarısı Güney ve Kuzey Amerika’da görüldü. Bir önceki yeni vaka rekoru 6 Eylül’de, 306 bin 857 vakayla kırılmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge ise, "Gittikçe daha çetin hale gelecek. Ekim ve Kasım aylarında ölümlerin arttığını göreceğiz" dedi.

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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