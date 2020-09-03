MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son 5 bin 500 yılın en düşük seviyesi görüldü
ABONE OL
03.09.2020 - 15:10 | | AA

Son 5 bin 500 yılın en düşük seviyesi görüldü

Araştırmacılar, Alaska ve Rusya arasında yer alan Bering Denizi'ndeki kış aylarında görülen buzulların iki yıldır son 5 bin 500 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Son 5 bin 500 yılın en düşük seviyesi görüldü

Alaska Üniversitesinde görevli Miriam Jones öncülüğünde yapılan araştırmada, Bering'deki St. Matthew Adası'nda son 5 bin 500 yılda görülen bitki örtüsü analiz edildi.

Bilim insanları, 2012 yılında St. Matthew Adası'ndan alınan ve 5 bin 500 yıllık birikimi temsil eden sadece 1,45 metrelik turba kömürü cevherini inceledi.

Oranları atmosfer olayları, okyanus değişiklikleri ve yağış ile ilişkili olan izotop 16 ve 18 olarak adlandırılan oksijen atomlarının turba katmanlarındaki değişimleri gözlemleyen araştırmacılar, son yıllarda buzulların erimesinin, küresel ısınmaya ve atmosferde artan karbondioksit yoğunlaşmasına paralel olarak hızlı gerçekleştiğine dikkati çekti.

Alaska Kararlı İzotop Tesisi Direktörü ve araştırmaya katkıda bulunan Matthew Wooller, araştırmada, buzul seviyesinde son 5 bin 500 yılda daha önce eşi görülmemiş bir düşüklük gözlemlediklerini aktardı.

Araştırmanın Başyazarı Jones, Bering Denizi’nde buzulların erimesinin, sadece son yıllarda görülen küresel ısınmanın yol açtığı yüksek sıcaklıklardan kaynaklanmadığını belirtti.

Jones, Bering Denizi'nde yakın gelecekteki kış mevsimlerinde buzulların tümüyle erimiş olabileceği uyarısında bulundu.

Diğer yandan uzmanlar, 2018 ve 2019'da görülen hızlı düşüş hariç, Bering Denizi’ndeki buzulların son yıllarda sabit olduğunu bildirdi.

Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi!Ünlü gurme, Mehmet Yaşin'in içinde bulunan araç Zeytinburnu'nda kaza yaptı. Mehmet Yaşin kazayı yara almadan atlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalandılar

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalandılar

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Son dakika... Muharrem İnce'nin gideceği köy koronavirüs karantinasına alındı

Son dakika... Muharrem İnce'nin gideceği köy koronavirüs karantinasına alındı

Sıradaki Haber