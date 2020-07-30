‘Son akşam yemeği’ mi?

İsrailli sanatçı Itay Zalait tarafından hazırlanan ve Tel Aviv’in ünlü Rabin Meydanı’na yerleştirilen eser, bu günlerde büyük ilgi çekiyor. Eser, Netanyahu’yu ‘İsa’nın son akşam yemeği’ tablosundaki gibi bir yemek masası başında gösterirken, yanında kimsenin kalmamış olmasına dikkat çekiyor. İsrail’de neredeyse her gün Netanyahu aleyhtarı protesto gösterileri gerçekleşiyor.