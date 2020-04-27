Son dakika... 22 gün sonra işbaşı!

Yerkürede corona virüs kapanların sayısı saatler içinde 3 milyonu aşacak, ölümler ise 207 bine ulaştı. Tarihi salgına ilişkin tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

10.15 : Bugüne kadar 2 bin 780 teşhisin kayıtlara geçtiği Kazakistan'da corona virüs önlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatıldı ancak bugünden itibaren kısıtlamalar gevşetiliyor.

09.40 : Salgını kontrol altına alan bir diğer ülke Yeni Zelanda'da son 24 saatte yalnızca beş corona virüs teşhisi konuldu, bir can kaybı var.

1469 vakanın kayıtlara geçtiği Okyanusya ülkesindeki ölümler ise yalnızca 19.

Jessica Ardern hükümeti, 25 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağını bu gece yarısından itibaren sonlandıracak.

Üçüncü kategori kısıtlamalarda çalışma, alışveriş, dışarı çıkma ve bazı su sporlarının yapılmasına izin veriliyor.





TÜM GÖZLER JOHNSON'DA

09.00 : İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 gün sonra görevine dönüyor. Johnson, Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı 6 Nisan'dan sonra ilk kez bugün kabineye başkanlık edecek.

55 yaşındaki Johnson dün akşam Downing Street'teki Başbakanlık konutuna döndü.

Başbakan Johnson, yoğun bakım ünitesinde üç geçirmiş, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.

Boris Johnson, o tarihten bu yana Londra'ya yaklaşık 65 km mesafedeki Chequers Başbakanlık konutunda dinleniyordu.





Johnson'ın bugün Covid-19 gündemli olağan kabine toplantısının ardından, bakanlar ve diğer yetkililerle görüşecek.

Johnson'ın günlük basın toplantısına katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Daily Telegraph ise, Johnson'ın bu hafta kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurabileceğini aktarıyor.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan Johnson'ın bir yardımcısı, Başbakan'ın kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi: "Karantinayı sonlandırmak ifadesi yanlış, 'karantinayı düzenlenmesi' ifadesi daha doğru olacaktır."

İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana insanlar evlerinden sınırlı hallerde çıkabiliyor, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapalı.

08.20 : 25 Mart'tan bu yana yeryüzünün en büyük sokağa çıkma yasağını uygulayan yaklaşık 1,4 milyarlık nüfuslu Hindistan'da, bir günde en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

1975 teşhisle birlikte vakalar 26 bin 917'ye yükseldi, bir günde 47 hasta Covid-19 kurbanı oldu.





GÜNEY KORE'DE GÜNDEM OKULLARIN AÇILMASI

06.10 : Salgını durdurmayı başaran Güney Kore'de bir günde yalnızca 10 yeni teşhis konuldu ve vakalar 10 bin 738 oldu. Yeni can kaybı yok.

Güney Kore'de yakın zamanda okulların yeniden açılması bir takvime bağlanacak.

05.45 : Okyanusya ülkesi Avustralya'daki vakalarda önemli bir düşüş yaşanıyor, bir günde yalnızca 10 test pozitif sonuç verdi.

510 bin test uygulanan ülkede Covid-19 83 can aldı, bunlardan üçü son 24 saatte gerçekleşti.

Corona virüse karşı verilen savaşın başarısıyla Queensland ve Batı Avustralya eyaletleri yasakları hafifletiyor. Yeni kurallara göre, her iki eyalette de piknik yapmak, parklara gitmek, balık tutmak, tekne gezisi ve alışverişe çıkmak serbest bırakılıyor.





ÇİN'DE ÜÇ YENİ VAKA

03.30 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de bir günde yalnızca üç yeni vaka kayıtlara geçti, bunlardan ikisi yurt dışından gelenler.

1,4 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de, günlerdir Covid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmiyor.

Çin ana karasında bugüne kadar toplam 82 bin 830 vaka tespit edildi.

03.00 : Uyuşturucu kartellerinin halka yardım dağıttığı Meksika'da 835 test daha pozitif çıktı, vakalar 14 bin 677'yi buldu.

Can kayıpları ise 46 artışla 1351'e yükseldi.

Hükümet, corona virüse yakalananların sayısının doğrulanan testlerden daha fazla olduğunu söylüyor.