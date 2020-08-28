Son dakika... 25 milyona yaklaşıyor

Koronavirüs salgınında en çok günlük vakanın geldiği ülke, hafta başından bu yana Hindistan. Yeryüzünün en kalabalık ikinci ülkesinde, bir günde 76 bin kişiye koronavirüs bulaştığı tespit edildi. Vaka sayısının 3 milyon 387 bini bulduğu Hindistan'da, ölümler de 1065 can kaybının eklenmesiyle 61 binin üzerine çıktı.

Toplam vaka sayısında ve can kaybında ilk sırada yer alan ABD'de ise, son 24 saatte 46 bin test pozitif sonuç verdi, 1143 insan yaşamını yitirdi. Tarihi seçimlere yaklaşık iki ay kala ABD'deki vakalar 5 milyon 869 bini, can kayıpları da 180 bini aştı.

Perşembe günü en çok günlük vakanın kaydedildiği üçüncü ülke ise, toplamda ikinci sıradaki Brezilya oldu. 42 bin tanının daha konulmasıyla Brezilya'da koronavirüse yakalananların sayısı 3 milyon 760 binin üzerine çıktı, ölü sayıları ise 970 artarak 118 bini aştı.

İlk üç ülkenin ardından en çok günlük vakanın görüldüğü yerler sırasıyla şöyle: Arjantin-10 bin 104, Kolombiya-9 bin 752, Peru-8 bin 619, Fransa-6 bin 111, Meksika-5 bin 267, Rusya-4 bin 711, İspanya-3 bin 781.

En fazla günlük ölüm sıralaması ise şu şekilde: Meksika-626, Kolombiya-284, Arjantin-211, Peru-153, Güney Afrika-126, Rusya-121, Endonezya-120.