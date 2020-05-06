06.05.2020 - 17:11 | | milliyet.com.tr
Son dakika... 7 büyüklüğünde deprem!
Pasifik Ateş Çemberi fay hattının geçtiği Banda Denizi'nde gerçekleşen dev sarsıntının tsunamiye yol açması bekleniyor. Deprem, Endonezya ve Papua Yeni Gine arasında meydana geldi.
Yeryüzündeki en büyük su kütlesini boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi'nde 7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Depremin merkez üssü, Endonezya ve Papua Yeni Gine arasındaki Banda Denizi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim noktasının 347 kilometre uzaklıkta yer alan Endonezya'nın Tual şehri olduğunu bildiriyor.
Deprem yerin 113 kilometre altında gerçekleşti.
İGDAŞ'a soruşturma... Aydın Ağaoğlu: Aboneler EPDK'ya şikayet yağdırdılarİstanbul'da doğal gaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' yapılması gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 'ye soruşturma başlattı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Pandemi ya da sokağa çıkma yasağı bahaneleri ileri sürerlerse bu geçerli değil. EPDK bununla ilgili de bir düzenleme yaptı. Bir önceki yılın aynı döneme ait tüketiminin ortalamasını tahakkuk ettirebilirlerdi" dedi. Vatandaşlar da gelen faturalardan şikayet etti.