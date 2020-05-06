Son dakika... 7 büyüklüğünde deprem!

Yeryüzündeki en büyük su kütlesini boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi'nde 7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin merkez üssü, Endonezya ve Papua Yeni Gine arasındaki Banda Denizi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim noktasının 347 kilometre uzaklıkta yer alan Endonezya'nın Tual şehri olduğunu bildiriyor.

Deprem yerin 113 kilometre altında gerçekleşti.