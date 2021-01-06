MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: AB Komisyonu, Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay verdi
ABONE OL
06.01.2021 - 19:18 | | AA

Son dakika: AB Komisyonu, Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay verdi

Gelen son dakika; Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

Son dakika: AB Komisyonu, Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay verdi

 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı.

Moderna'nın AB’de onaylanan ikinci Kovid-19 aşısı olduğunu belirten Von der Leyen, "Avrupalılar için güvenli ve etkili Kovid-19 aşıları sağlıyoruz. Avrupa, şimdiye kadar 2 milyar doz potansiyel aşıyı güvence altına aldı." ifadelerini kullandı.

AB’DE ONAY VERİLEN İKİNCİ AŞI

EMA'nın Beşeri Tıbbi Ürünler Komitesi (CHMP), bugün Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı almıştı.

EMA, aşının yüzde 94,1 etkili olduğu, 18 yaş ve üzerindekilere de uygulanabileceği yönünde görüşünü bildirmişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Moderna'nın geliştirdiği aşıya 19 Aralık'ta onay vermişti.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı oldu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi EMA, BioNTech-Pfizer aşısına 21 Aralık'ta kullanım onayı vermişti. Onayın ardından aşılamalar, 27 Aralık'ta AB genelinde başlamıştı.

AB, daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, BioNTech-Pfizer ile 300 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp dehşeti yaşattılarAfyonkarahisar’da 72 yaşındaki adamı ilişkiye girme bahanesi ile villaya götüren kadın burada suç ortağı yabancı uyruklu 2 kişinin yardımı ile yaşlı adamı plastik kelepçe ile bağlayarak, rehin alıp oğlundan fidye istedi. Oğlunun bunu reddetmesi üzerine ise yaşlı adamın evindeki çelik kasanın anahtarını alan şüpheliler kasadan 41 bin Amerikan Doları ve 250 bin Irak Dinarı çaldı. Şahıslar polisin başarılı takibi ile yakalanırken, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme! Bakan Koca iyi haberleri duyurdu

Son dakika: Koronavirüste sıcak gelişme! Bakan Koca iyi haberleri duyurdu

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anıları

Son dakika! Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosunda son durum

Son dakika! Koronavirüs tablosu 6 Ocak açıklandı: Bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, günlük korona tablosunda son durum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet