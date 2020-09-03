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03.09.2020 - 16:19 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD 6 Temmuz 2021'de çekiliyor

Washington yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) daha önce açıklanan ayrılık kararının gelecek yıl resmen hayata geçirileceğini duyurdu.

Son dakika... ABD 6 Temmuz 2021'de çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) 6 Temmuz 2021'de resmen ayrılacağını açıkladı.

Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) WHO'dan çıkılacağını ve fonların kesileceğini daha önce ilan etmiş ve 8 Temmuz 2020 tarihinde başvuru yapmıştı.

Koronavirüs salgınını ilk haftalarda hafife alıp gribe benzeten ABD lideri Donald Trump, daha sonra tüm faturayı Dünya Sağlık Örgütü'ne çıkaran açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım ve eşi Covid-19'a yakalandıAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
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