03.09.2020 - 16:19 | | milliyet.com.tr
Son dakika... ABD 6 Temmuz 2021'de çekiliyor
Washington yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) daha önce açıklanan ayrılık kararının gelecek yıl resmen hayata geçirileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) 6 Temmuz 2021'de resmen ayrılacağını açıkladı.
Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) WHO'dan çıkılacağını ve fonların kesileceğini daha önce ilan etmiş ve 8 Temmuz 2020 tarihinde başvuru yapmıştı.
Koronavirüs salgınını ilk haftalarda hafife alıp gribe benzeten ABD lideri Donald Trump, daha sonra tüm faturayı Dünya Sağlık Örgütü'ne çıkaran açıklamalarda bulundu.