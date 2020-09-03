Son dakika... ABD 6 Temmuz 2021'de çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) 6 Temmuz 2021'de resmen ayrılacağını açıkladı.

Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) WHO'dan çıkılacağını ve fonların kesileceğini daha önce ilan etmiş ve 8 Temmuz 2020 tarihinde başvuru yapmıştı.

Koronavirüs salgınını ilk haftalarda hafife alıp gribe benzeten ABD lideri Donald Trump, daha sonra tüm faturayı Dünya Sağlık Örgütü'ne çıkaran açıklamalarda bulundu.