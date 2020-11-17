Son dakika... ABD, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını düşürüyor!

Savunma Bakanlığında (Pentagon) basın mensuplarına açıklama yapan Miller, "15 Ocak 2021'den itibaren Afganistan'daki asker sayımız 2 bin 500 olacaktır. Irak'taki asker sayımız da aynı şekilde 15 Ocak itibarıyla 2 bin 500 olacaktır." dedi.

Christopher Miller, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararının ulusal güvenlik öncelikleri ile uyumlu olduğunu ve aylardır ulusal güvenlik ekibi ile yaptığı istişarelere dayandığını söyledi.

Miller, bu konuda başta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani olmak üzere birçok müttefik ülke liderleri ile istişare ettiğini ifade etti.

11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Afganistan ve Irak'ın işgali ile başlayan savaşları bitireceklerini vurgulayan Christopher Miller, "Çocuklarımızı bu süresiz savaşların ağır yükünden kurtaracağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan bir savunma yetkilisi ise Trump'ın çekilme kararını ulusal güvenlik kabinesinin tavsiyesi doğrultusunda aldığını ve bu kararın başkanlık yarışına katıldığı 2016'dan bu yana Amerikan halkına verdiği sözle uyumlu olduğunu belirtti.

Afganistan ve Irak'taki koşulların artık Amerikan halkını ve menfaatlerini tehdit edecek durumda olmadığını belirten yetkili, El Kaide'nin söz konusu 2 ülkede de aktif olmasına ilişkin bir soruya ise "El Kaide on yıllardır orada ve çekilmiyoruz dediğimizde onlar yarın oralardan çıkacak değiller." yanıtını verdi.

Afganistan'da Taliban ile Afgan güçlerinin yenişemediğini ifade eden yetkili, ülkede çözümün barışçıl bir müzakereden geçtiğine dikkati çekti.

ABD'nin terörle mücadele misyonundan bir değişiklik olmayacağını belirten yetkili, 2 bin 500 askerin 2 ülkede de gerekli görevler için yeterli olacağını ifade etti.

TRUMP YÖNETİMİ, MAYISA KADAR AFGANİSTAN VE IRAK'TAKİ TÜM ASKERLERİ ÇEKMEYİ UMUYOR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Afganistan ve Irak'ta sayıları 15 Ocak'a kadar düşürülecek Amerikan askerlerinin tamamının mayıs ayına kadar ülkesine dönmüş olmasını umduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ın, ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamasının ardından, O'Brien Beyaz Saray'da gazetecilere konuştu.

O'Brien, ABD Başkanı Donald Trump'ın 4 yıl önce göreve geldiğinde ülkenin içinde bulunduğu "sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü verdiğini anımsatarak, bugünkü asker çekme kararı ile bu sözü yerine getirdiklerini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran O'Brien, "Stoltenberg ile bölgesel meseleleri konuştuk ve ona NATO'nun batının ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak ve Afganistan gibi denizaşırı misyonlarımızın güvenliği ve özgürlüğüne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimi ilettim." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un bugün ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e düşüreceklerini açıkladığını anımsatan O'Brien, "Irak ve Afganistan'da kalan askerler, büyükelçiliklerimizi ve ABD hükümetinin buralardaki diğer kurumlarını koruyacak. Bu askerler diplomatlarımızı savunurken, düşmanı geri püskürtecek. Başkan Trump, mayıs ayına kadar bu ülkelerdeki tüm askerlerin, güvenli bir şekilde evine dönmüş olmasını umuyor." ifadelerine yer verdi.

ABD'de 3 Kasım lalı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Biden galip çıkmıştı. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump ise seçimlerde "hile" yapıldığını ve asıl kazananın kendisi olduğunu öne sürüyor.