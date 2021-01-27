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27.01.2021 - 16:38 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD B-52'yi gönderdi! Şok fotoğraf...

Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Ortadoğu'da İran'a karşı ilk gövde gösterisi gerçekleşti, ABD'nin ünlü bombardıman uçağı Suudi Arabistan F-15'leriyle birlikte Basra Körfezi'nin üzerinde uçtu.

Son dakika... ABD B-52'yi gönderdi! Şok fotoğraf...

ABD ordusu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Louisiana'daki Barksdale Hava Üssü'nden kalkan bir B-52 bombardıman uçağının hiç durmadan Ortadoğu semalarına kadar uçtuğunu duyurdu.

Ünlü bombardıman uçağı, İran'a gözdağı vermek için Basra Körfezi üzerinde Suudi F-15'leriyle birlikte devriye gezdi. ABD Merkez Komutanlığı, söz konusu uçuşun ABD'nin bölgesel güvenliğe bağlılığını gösterdiğini belirtti.

B-52'nin Basra Körfezi üzerinde görünmesi, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana bir ilk. Biden, Donald Trump yönetiminin ayrıldığı İran'la nükleer anlaşmaya geri dönüleceğinin sinyallerini veriyor.

14 bin kilometreden fazla uçuş menziline sahip ABD'nin en popüler bombardıman uçağı B-52'ler, tahmin edilebileceği gibi nükleer silah taşıma kapasitesine sahip.

Antalya'da dev dalgaların arasında tehlikeli arayış!Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Boyu zaman zaman 10 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini dövdü. Dalgalar arasında takı ve madeni para arayan dedektörlü kişiler ise adeta hayatlarını tehlikeye attı.
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