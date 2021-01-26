Son dakika: ABD Başkanı Biden ile Putin'den kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, “Putin, Biden'ı ABD başkanı olarak göreve başladığı için tebrik etti. Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, her iki ülkenin yanı sıra, bu ülkelerin küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak için özel sorumlulukları dikkate alındığında tüm dünyanın çıkarına olduğuna işaret etti.” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılmasına yönelik konuların da istişare edildiği belitilen açıklamada, “Önümüzdeki günlerde taraflar, nükleer füze cephaneliklerinin karşılıklı olarak sınırlandırılmasına yönelik bu önemli uluslararası yasal mekanizmanın daha fazla işlemesini sağlamak için gerekli tüm prosedürleri tamamlayacaklar.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ikili ekonomik ilişkilerin de ele alındığına işaret edilen açıklamada, “İstişare edilen uluslararası konular arasında, ABD’nin Açık Semalar Antlaşması'ndan tek taraflı çekilmesi, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planının korunması sorunu, Ukrayna krizinin çözümü ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri nezdinde zirve yapılmasına yönelik girişimi vardı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşmenin “sağduyulu ve açık sözlü bir atmosferde” geçtiği belirtildi.

BİDEN, PUTİN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİNDE NAVALNIY KONUSU DA DAHİL RUSYA HAKKINDAKİ ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Solar Winds siber saldırısı, Rusya'nın ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiaları, 2020 seçimlerine Rus müdahalesi, Aleksey Navalnıy konusu ve Rus güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara müdahalesi gibi endişe duyulan konuları dile getirdiğini açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Psaki, görüşmenin ana konusunun ABD'nin Rusya ile yapılan New START anlaşmasını 5 yıllığına uzatma niyetini bildirmek olduğunu kaydetti.

Psaki, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Biden, Rusya'nın devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine güçlü bir şekilde destek verdiğini belirtti ve Solar Winds siber saldırısı, Rusya'nın ABD askerlerini öldürmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiaları, 2020 seçimlerine Rus müdahalesi, Aleksey Navalnıy konusu ve Rus güvenlik güçlerinin barışçıl protestoculara müdahalesi gibi endişe duyulan konuları dile getirdi." ifadesini kullandı.

Sözcü Psaki, Biden'ın telefon görüşmesinde Rusya'nın kötü niyetli eylemlerinin karşılığında ABD'nin ulusal çıkarlarını savunacağını da belirttiğini aktardı.

"BAŞKAN BİDEN, FİLİSTİN'DE TEK YOLUN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLDUĞUNA İNANIYOR"

Biden yönetiminin henüz Filistin konusunda bir açıklama yapmadığının anımsatılması üzerine Psaki, bu soruların asıl muhatabının Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi olduğunu belirtti ve "Başkan Biden, Filistin'de tek yolun iki devletli çözüm olduğuna inanıyor. Biden yönetimindeki Beyaz Saray'ın bu duruşu devam edecektir." diye konuştu.

BİDEN YÖNETİMİ, KUZEY AKIM 2 KONUSUNDAKİ KISITLAMALARI GÖZDEN GEÇİRECEK

Psaki, Biden'ın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi konusundaki fikrinin sorulması üzerine, "Biden, bu projenin Avrupa için kötü olduğunu düşünüyor. Bizden önceki yönetim, Savunma Bütçesi kapsamında bu petrol boru hattına yeni kısıtlamalar getirdi, biz bu kısıtlamaları gözden geçireceğiz. Biden da bu konuyu Avrupalı ortaklarımızla görüşecektir." ifadesini kullandı.

Biden'ın Venezualalı göçmenlere yönelik politikasının ne olacağının sorulması üzerine ise Psaki, "ABD, Venezuela'da özgür ve adil seçimler yoluyla barışçıl bir demokratik geçiş sürecini desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın Venezuela politikasındaki temel yaklaşımının insani yardım olacağını belirterek, bu ülkedeki insan hakları ihlallerini de değerlendireceklerini kaydetti.