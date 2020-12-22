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22.12.2020 - 23:45 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD Başkanı seçilen Biden siber saldırı için hesap sordu!

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Microsoft dahil birçok kritik şirkete ve bakanlıkların dijital alt yapılarına düzenlenen saldırıya ilişkin mevcut Başkan Trump'a suçlamalar yöneltti.. Saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu kaydeden Biden, 'gerekli cevap verilecek' dedi.

Son dakika... ABD Başkanı seçilen Biden siber saldırı için hesap sordu!

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, siber güvenlik ihlalinin ulusal güvenlik için büyük bir risk oluşturduğunu, dikkatli bir şekilde planlanıp düzenlendiğini söyledi.

Biden, yabancı aktörlerin en az geçen yılın sonundan beri bu saldırı üzerinde çalıştığını belirterek, Trump yönetiminin siber güvenliği önceliğine almadığını belirtti.

ABD Başkanı, "Siber saldırı karşılıksız kalmamalı. Sorumlu olanlarım bulunması içi adım atılması gerek.Bu saldırı Trump'ın yönetiminde, kendisi yönetmezken oldu." diye konuştu.

Bıden, Trump yönetiminin siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttuğuna dair resmi bir açıklama yapması gerektiğini kaydederek "Siber saldırının kontrol altında olduğuna dair bir kanıt görmüyorum. ABD siber saldırıya tepki verecek ancak seçenekleri tartışmayacağım" ifadelerini kullandı.

Trump, “Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!).” diyerek Çin'i işaret etmişti.

ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti.

ABD'de Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıklarına yapılan siber saldırıların ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Siber Birleşik Koordinasyon Grubu kurmuştu.

 

 

1 kişinin öldüğü silahlı kavga kameradaİstanbul Şişli'de 10 gün önce bir evde eğlenen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada sokak üzerinde silahla yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4'ü kadın 7 kişinin gözaltına alındığı olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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