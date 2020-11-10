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10.11.2020 - 23:54 | | AA

Son dakika...ABD baÅŸkanÄ± seçilen Biden: Trump'Ä±n yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilen Joe Biden, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmemesine iliÅŸkin, ''Bunun utanÃ§ verici olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. SÃ¶yleyebileceÄŸim tek ÅŸey BaÅŸkan'Ä±n geride bÄ±rakacaÄŸÄ± mirasa yararÄ± olmayacak.'' dedi.Â

Son dakika...ABD baÅŸkanÄ± seçilen Biden: Trump'Ä±n yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

Biden, Delaware eyaletinde, Trump'Ä±n yenilgiyi kabul etmemesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

Trump yÃ¶netiminin, DemokratlarÄ±n zaferini kabul etmemesinin ''dinamikleri deÄŸiÅŸtirmeyeceÄŸini'' vurgulayan Biden, Beyaz Saray'a geÃ§iÅŸ sÃ¼reÃ§lerini tutarlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini sÃ¶yledi.Â 

HiÃ§bir ÅŸeyin geÃ§iÅŸ planlarÄ±nÄ± durduramayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Biden, ''Amerika geri geldi ve tekrar oyuna dahil oldu. ArtÄ±k 'sadece Amerika' yok. BirleÅŸik KrallÄ±k, Fransa, Almaya, Kanada ve Ä°rlanda gibi Ã¼lkelerle, 6 dÃ¼nya lideriyle konuÅŸma fÄ±rsatÄ±m oldu, Ã¶vgÃ¼ dolu ve enerjikti, heyacanla bekliyorlar. Amerika'yÄ± daha Ã¶nceki saygÄ±n yerine geri taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z.'' dedi.Â 

Senato Ã‡oÄŸunluk Lideri CumhuriyetÃ§i Mitch McConnell'Ä±n da seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± ve kendisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸi sorulan Biden, McConnell ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini ancak yakÄ±n zamanda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi umduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Biden, ''BirkaÃ§ Ã¶nemli istisna dÄ±ÅŸÄ±nda CumhuriyetÃ§i Parti'nin tÃ¼mÃ¼, BaÅŸkan (Trump) tarafÄ±ndan sindirildi.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â 

Trump'a bir mesajÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulan Biden, ''Trump ile konuÅŸmayÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum.'' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â 

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo'nÄ±n "Trump yÃ¶netiminin ikinci dÃ¶nemine yumuÅŸak bir geÃ§iÅŸ olacak." iddiasÄ±nÄ±n hiÃ§bir kanÄ±tÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Biden, Trump'Ä±n seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul etmemesine iliÅŸkin ise ''Bunun utanÃ§ verici olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. SÃ¶yleyebileceÄŸim tek ÅŸey BaÅŸkan'Ä±n geride bÄ±rakacaÄŸÄ± mirasa yararÄ± olmayacak.'' ifadesini kullandÄ±.

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