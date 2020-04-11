11.04.2020 - 19:44 | | AA
Son dakika! ABD corona virüs kabusu yaşıyor! İtalya'yı geçti
Son dakika haberine göre; ABD, corona virüs salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.
ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı.
ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.
ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.
Corona virüsten ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildikİtalya'dan getirildikten sonra yerleştirildikleri yurttan, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenciden Nagihan Şahin (25), "İtalya’da durumlar kötüyü gitmeye başlayınca endişelenmeye başladık. İtalya’da büyük korkular yaşadık. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca da Türkiye’ye getirildik" dedi.