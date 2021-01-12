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12.01.2021 - 19:13 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı o ismin başına ödül koydu!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, El Kaide liderinin başına ödül konduğunu ve örgütün yeni üssünün artık İran olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise suçlamalara sert tepki vererek Pompeo'yu "savaş çığırtkanlığı" yapmakla suçladı.

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı o ismin başına ödül koydu!

ABD Hazine Bakanlığı'nın web sitesine göre, İran'la ilişkili olduğu düşünülen beş kişiye terörle mücadele yaptırımı uyguladı ve her birini Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT) olarak tanımladı.

Reuters Pazartesi günü yaptığı haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Salı günü yaptığı bir konuşmada, İran'ı El Kaide ile bağlantılı olmakla suçlamak için gizliliği yeni kaldırılmış ABD istihbaratını kullanmayı planladığını bildirdi.

Konuya yakın iki kişi, bunun Joe Biden yönetimi gelmeden Tahran'a yapılan bir son dakika saldırısı olarak niteledi.

El Kaide'nin yeni merkezinin artık İran olduğunu savunan Pompeo,El Kaide liderinin yerini bilen veya bu konuda bilgi veren kişilere de 7 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

İRAN: SUÇLAMALAR GERÇEK DIŞI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise suçlamaları "hayal ürünü" olarak niteledi.

"Pompeo savaş çığırtkanlığı yapıyor" diyen Zarif, "(Pompeo) rezalet kariyerini savaşa götürecek yalanlarla sonlandırıyor" diye konuştu.

 

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.
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