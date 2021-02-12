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12.02.2021 - 18:46 | | AA

Son dakika... ABD, Husileri listeden çıkardı!

ABD, Yemen'deki Husileri terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı.

Son dakika... ABD, Husileri listeden çıkardı!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı.

İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
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