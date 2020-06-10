Son dakika... ABD jetleri Rus savaş uçaklarının önünü kesti

Rusya, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip dört savaş uçağının ABD tarafından engellendiğini duyurdu.

Moskova'nın resmi açıklamasına göre, ABD kıyılarına kadar yaklaşan savaş uçaklarının önü uluslararası sularda Amerikan jetleri tarafından kesildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 11 saatlik uçuş gerçekleştiren Tupolev Tu-95MS bombardıman uçağının F-22 Raptor'lar tarafından durdurulduğunu belirtiyor.