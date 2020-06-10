10.06.2020 - 11:51 | | milliyet.com.tr
Son dakika... ABD jetleri Rus savaş uçaklarının önünü kesti
Nükleer bomba taşıyabilen Rus savaş uçakları ABD kıyılarına kadar yaklaştı, Amerikan jetleri yıldırım gibi havalandı.
Rusya, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip dört savaş uçağının ABD tarafından engellendiğini duyurdu.
Moskova'nın resmi açıklamasına göre, ABD kıyılarına kadar yaklaşan savaş uçaklarının önü uluslararası sularda Amerikan jetleri tarafından kesildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 11 saatlik uçuş gerçekleştiren Tupolev Tu-95MS bombardıman uçağının F-22 Raptor'lar tarafından durdurulduğunu belirtiyor.
Esenyurt'ta Aile Sağlığı Merkezi'ndeki dehşet anları kameraya böyle yansıdıSon dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. O anlarda yaşananlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaldedildi.