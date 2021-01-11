Son dakika... ABD karıştı! Cumhuriyetçiler itiraz etti...

Gelen son dakika haberine göre, Cumhuriyetçiler, Trump'ın azledilmesini sağlayacak 25. Madde'nin işletilmesine itiraz etti.

ABD Kongre binasında çıkan olaylar

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı.

Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.