Son dakika... ABD Kongre Binası kapatıldı!

Reuters'in geçtiği bilgiye göre, karar 'dış güvenlik tehdidi' nedeniyle alındı. Habere göre, karar alındığı sırada içerde bulunan insanların da dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

20 Ocak'ta düzenlenecek Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni provası için bina dışındaki herkesin içeriye alındığı bildirildi.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, binadan dumanlar yükseldiği görüldü. Kongre yetkilileri ise binada yangın olmadığını belirtti.

ABD Gizli Servisi binanın geçici bir süreliğine kapatıldığını ve halka yönelik bir tehdit olmadığını duyurdu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTI

Kongre önünde yapılacak törende bazı grupların silahlı eylemler düzenleyebileceği ve karşıt grupların çatışabileceği endişeleri nedeniyle başkent Washington'da yerel ve federal güvenlik güçleri, üst düzey alarma geçirildi.

Washington'ın güvenliği için birçok eyaletten görevlendirilen Ulusal Muhafız sayısı 20 bine çıkarıldı. Ulusal Muhafızlar, Kongre ve çevresinde konuşlandırıldı.

Öte yandan törenin yapacağı alanın da bulunduğu ve kent merkezini oluşturan National Mall da önlemler çerçevesinde ziyarete kapandı.

Sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte, perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

'İSYANA TEŞVİK' SUÇLAMASI

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.