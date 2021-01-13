Son dakika... ABD Kongresi'nde inanılmaz görüntüler! Ulusal Muhafızlar bu halde...

ABD Kongresi'nin 6 Ocak tarihinde Başkan Donald Trump fanatiklerinin işgaline uğramasının yol açtığı tsunaminin şok dalgaları yayılıyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün bir kez daha Başkan Trump'ın görevden azledilmesi oylanıyor. Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Son olarak Temsilciler Meclisi'nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, azil sürecine destek vereceğini söyledi. Liz Cheney, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı.

Cheney, Trump'ı sert bir dille eleştirdi, "Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti" dedi. Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı ismi Liz Chaney, "Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı. Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım" ifadesini kullandı.

Washington eyaletinden Cumhuriyetçi Partili temsilci Jaime Herrera Beutler da, Trump'ın 'görev yeminini ihlal ettiği' gerekçesiyle Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oylamada azil süreci lehine oy kullanacağını açıkladı.









Herrera Beutler, açıklamasında, "Amerikan Başkanı, iktidarın bir yönetimden diğerine barışçı şekilde geçişini durdurmayı amaçlayan ayaklanmayı kışkırttı" diye konuştu.

John Katko, Fred Upton ve Adam Kinzinger de, azil sürecine destek vereceklerini açıklayan Temsilciler Meclisi'nin diğer Cumhuriyetçi üyeleri.

Demokrat Partililerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın Trump aleyhine sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece, Donald Trump ABD tarihinde hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

DEMOKRATLAR NEDEN TRUMP'IN AZLİNİ İSTİYOR?

Demokratlar, Trump'ı geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini 'ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle' suçluyor. Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıda ayrıca 'ağır ve vahim suç işlediği', 'kötü davranışta bulunduğu' gerekçeleriyle Trump hakkında azil sürecinin başlatılması isteniyor.













Trump ise Kongre'ye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi, hiç şiddet istemedim" demişti.

Temsilciler Meclisi, Aralık 2019'da Trump'ı Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azletmişti. Ancak Senato'da o dönem çoğunluk Cumhuriyetçilerdeydi ve yapılan oylama sonucu Trump görevini sürdürebilmişti.

NEW YORK TIMES BOMBAYI BIRAKTI

ABD'de daha önce Temsilciler Meclisi hiçbir başkan hakkında iki kez görevden azledilmesi kararı almamıştı. Meclis'in Trump'ı azletmesi halinde, Senato'da suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi demek.

New York Times gazetesi, 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmaya hazırlandığını ancak yargı sürecinin ne zaman başlayacağının netleşmediğini yazdı.

New York Times ayrıca, Senato’da çoğunluk olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın Demokratlar’ın azil hamlesinden memnun olduğunu ve Cumhuriyetçi Parti’nin geçen haftaki Kongre saldırısının ardından Trump’la arasına mesafe koymak istediğini de belirtiyor. Haberde McConnell’ın azil hamlesinin Cumhuriyetçiler’in kendilerini Trump’tan uzaklaştırmasını kolaylaştıracağı görüşünde olduğu ileri sürüldü.

Senato yargı sürecini Trump'ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.

PENCE REDDETTİ

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde dün gece gerçekleşen oylamayla Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten 25'inci maddeyi kullanıp Trump'ı görevden almasını talep etti. ABD Anayasası'nın 25'inci maddesi, Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine kabinenin çoğunluğunun kararıyla başkanın görev ve yetkilerinin geçici olarak yardımcısına devredilmesini öngörülüyor. Başkan Yardımcısı Pence, Demokratların bu yöndeki talebini reddetti.

ABD'nin yakın dönem tarihine 'en karanlık gün' olarak geçen Kongre işgaline saatler sonra müdahale eden Ulusal Muhafızlar ise, başkent Washington'da 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreni öncesinde Kongre binasına adeta kamp kurdu.

Reuters haber ajansı, ağır silahlar taşıyan Ulusal Muhafızların Kongre binası içerisinde yerlere yatarak uyuduğunu gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti. Yüzlerce Ulusal Muhafız'ın yer aldığı karelerin çoğu, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nde çekildi.

FBI: İSTİHBARAT VARDI

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre'nin işgalinden önce olası şiddet olaylarının yaşanabileceğine ilişkin ellerinde istihbarat olduğunu ve bunu ilgili güvenlik birimleriyle paylaştıklarını açıkladı.

FBI’ın başkent Washington saha ofisinden sorumlu direktör yardımcısı Steven D’Antuono, baskından önce sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan istihbaratın geldiğini ve bu istihbaratı kullanılan mekanizmalar üzerinden gerekli güvenlik birimleriyle paylaştıklarını söyledi.

ABD Savcı vekili Michael Sherwin ise, soruşturma kapsamında 170’ten fazla dosyanın açıldığını, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediğini belirtti. Ayrıntılı bir şekilde yürütülen soruşturmanın uzun soluklu olacağını kaydeden Sherwin, “Daha önce hem FBI tarihinde hem de Adalet Bakanlığı tarihinde bu boyutta ve kapsamda bir soruşturmanın olduğunu sanmıyorum. Kongre binasının içi ve dışı bir suç mahali” ifadelerini kullandı.

FBI, olayların ardından halktan ellerindeki bilgi ya da görsel malzemeleri kendileriyle paylaşmalarını istemişti. FBI yetkilisi Steven D’Antuono, şimdiye kadar kendilerine 100 bin fotoğraf ve görüntü gönderildiğini, daha fazlasını beklediklerini söyledi.

FBI’ın her eyalette saha ofislerinin olduğunu hatırlatarak her yere erişiminin olduğunu vurgulayan Steven D’Antuono, “DC’den ayrılmış olsanız bile, kapınızı çalarız” dedi. ABD Savcı Vekili Michael Sherwin de şimdiye kadar soruşturma kapsamında 70 kişiye yönelik suçlama getirildiğini ve bu sayının da artmasını beklediğini söyledi.

Kongre baskınıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, şimdiye kadar izinsiz girme, sokağa çıkma yasağını ihlal etme ya da ateşli silah bulundurmakla ilgili suçlamalar yöneltildi.

Yetkililer, soruşturmada her açıdan değerlendirmelerin yapıldığını belirterek isyana teşvik suçlamasının da getirilebileceğini kaydetti.

ABD Savcı Vekili Michael Sherwin, “İsyana teşvik ve komplo bağlantılı ciddi suç vakalarına bakıyoruz” dedi, bu konuya ilişkin bir ekibin oluşturulduğunu belirtti.

ABD’li yetkili, olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin ve medya mensuplarının da hedef alındığına dikkat çekerek, bunlarla ilgili olarak da ayrı ekiplerin oluşturulduğunu söyledi.