Son dakika... ABD seçimlerinde ilk sonuçlar geliyor! Trump arayı açıyor

ABD'nin tarihi seçiminde sandıklar doğu eyaletlerinden başlayarak bir bir kapanırken, ilk sonuçlar da gelmeye başladı. Tüm son dakika gelişmelerini anbean canlı blogla aktarıyoruz.

04.00 : Amerikalı seçmenler oy kullanırken en fazla hangi konuları göz önünde bulundurdu?



İlk seçim anketlerine göre, oylarını kullanırken Amerikalı seçmenlerin akıllarındaki öncelikli konu ekonomiydi. Edison Research pazar araştırma şirketinin yürüttüğü ankete göre, ırksal eşitsizlikler ikinci sırada yer alırken, koronavirüs salgını ise üçüncü sırada geldi.





03.50 : Erken kullanılan oyların sayısının 100 milyonu bulduğu ABD'de, analistler tarihin en yüksek katılım oranlarından birine ulaşılabileceğini belirtiyor.

New York Times'ın haberine göre, Florida Ünversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Michael P. McDonald, ülke genelinden topladığı verilere göre, seçimlerde oy kullananların sayısının 160 milyona ulaşmasını beklediğini belirtti.





Bu beklentinin doğru çıkması halinde, seçime katılım oranı da yüzde 67 olacak. Bu, katılım oranının yüzde 65 olduğu 1908 yılındaki seçimlerden bu yana ulaşılan en yüksek düzey.

Aralarında Texas, Colorado, Washington, Oregon, Hawaii ve Montana'nın da olduğu en az altı eyalette, erken kullanılan oyların sayısı 2016'da kullanılan toplam oyların üzerine çıktı. Florida, Georgia ve Kuzey Carolina gibi kritik eyaletlerde ise erken oyların toplamı 2016'daki oylara yakın düzeylerde bulunuyor.

03.45 : AP haber ajansı, Başkan Donald Trump'ın 8 delegesi bulunan Kentucky ve 5 delegeye sahip West Virginia'yı, Demokrat aday Joe Biden'ın ise 3 delegesi olan Vermont'u kazandığını duyurdu.

BBC ve CNN tahminine göre ise, 11 delegeye sahip Indiana'da da Başkan Trump zafere uzandı.





TRUMP SONUÇLARI BEYAZ SARAY'DAN İZLİYOR

03.40 : CNN International, Donald Trump’ın seçimleri Beyaz Saray kompleksinin Doğu Kanadı’ndan takip ettiğini bildirdi. CNN Beyaz Saray muhabiri Kaitlan Collins, Beyaz Saray İletişim Başkanı Alyssa Farah’dan aldığı bilgiye göre, Trump’ın yanında üst düzey yetkililerin ve ailesinin olduğunu yazdı.

CNN, Farah’ın Trump’ın bu gece sonuç ne olursa olsun Beyaz Saray’da kamu önüne çıkmasını beklediğini söylediğini bildirdi. Farah, “Aceleci davranmak istemiyorum ama sanırım bu gece (Trump'ın) konuştuğunu görebilirsiniz” dedi.

03.35 : ABD'de birçok eyalette T.S.İ 03.30 ve öncesinde sandıklar kapandı.

Seçimin kaderini belirleyecek Florida'nın yanı sıra, Georgia, Kuzey Carolina, New Hampshire, Güney Carolina, Vermont, Virginia gibi eyaletlerde oylar sayılıyor.

Sandıkların kapanmasının beklendiği eyaletler ise şöyle:

Pennsylvania - 04:00 T.S.İ

Arizona - 05:00 T.S.İ

Michigan - 05:00 T.S.İ

Wisconsin - 05:00 T.S.İ

03.20 : HANGİ EYALETLERDE SENATO YARIŞI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ?

ABD'de başkanlık dışında Senato'daki 35 koltuk için de oy kullanılıyor. Şu anda Cumhuriyetçilerin kontrolü altında olan Senato'nun Demokratlara geçme ihtimali bulunuyor. Bu durum, Biden'ın kazanması halinde uzun bir zaman sonra hem Kongre'nin hem de Beyaz Saray'ın Demokratlara geçmesi anlamına geliyor.

Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların da 45 sandalyesi var. İki bağımsız üye de yasama çalışmalarında Demokratlarla birlikte hareket ediyor.





Yakından izlenmesi gereken Senato yarışları şunlar:

Alabama: Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçmesi beklenen ender yerlerden birisi. Demokrat Senatör Doug Jones, 2017 yılındaki ara seçimlerde rakibinin bir seks skandalına karışmasının ardından sürpriz bir şekilde seçimi kazanmıştı. Bu yıl ise bu muhafazakar eyaletin tekrar özüne dönüp, Cumhuriyetçi Parti'den Tommy Tuberville'ı Senato'ya göndermesi bekleniyor.

Arizona: Şu anda Cumhuriyetçilerin elindeki koltuğun Demokratlara geçmesi bekleniyor. Burada Demokrat Parti adayı eski astronot Mark Kelly, anketlerde az bir farkla da olsa önde gidiyor.

Georgia: Demokratlar, 1992'den bu yana bu eyalette kazanamıyor. Bu sene ise eyaletteki iki Senatörlük için de seçim yapılıyor. Demokratların bu koltuklardan en az birini alması bekleniyor.

Güney Carolina: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na en sert muhalefeti gösteren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın koltuğu tehlikede. Demokrat rakibi Jaime Harrison, gerek topladığı bağışlarla gerekse de anketlerdeki performansıyla göz doldurdu.

Maine: Burası da Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçebilecek yerler arasında. 67 yaşındaki Susan Collins, ılımlı Cumhuriyetçilerden birisi. Ancak buradaki seçmenin genel olarak Başkan Trump'ın politikalarından duyduğu hoşnutsuzluğun kurbanı olabilir. Bu durum Demokrat aday Sara Gideon'u bir adım öne çıkarıyor.

03.05 : Başkan Trump, sandıkların kapanmaya başlamasıyla resmi Twitter hesabından ilk açıklamasını yaptı, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler" mesajını paylaştı.