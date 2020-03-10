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10.03.2020 - 15:48 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD: Türkiye'ye İdlib'de yardım etmek için tüm seçenekler masada

Trump yönetiminin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, İdlib krizinde Türkiye'ye yardım sunabilmek için NATO'nun seçenekleri gözden geçirdiğini söyledi.

Son dakika... ABD: Türkiye'ye İdlib'de yardım etmek için tüm seçenekler masada

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib krizine dair yeni açıklamalar yaptı. "NATO, müttefiki Türkiye'ye İdlib'de yardım etmek için neler yapabilir, bakıyoruz" diyen Jeffrey, tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Rusya ve Şam rejiminin İdlib'de bir kalıcı ateşkes istediğine inanmadığını belirten Jeffrey, "Onlar tüm Suriye'de zafer elde etmek istiyorlar" ifadesini kullandı.

Şam rejimi ve Rusya'nın ateşkesi ihlal etmesi halinde ABD'nin Avrupalı müttefikleriyle hızlıca harekete geçeceğini vurgulayan Jeffrey, muhtemel yaptırımları gündeme getirdi. Washington yönetiminin sahada bir askeri operasyon düşünmediğini aktaran özel temsilci, havada neler yapılabileceğini incelediklerini belirtti.

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