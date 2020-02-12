Son dakika... ABD ve Taliban barış anlaşmasını bu ay imzalayabilir

Reuters haber ajansı, aylardır müzakere yürüten ABD ile Taliban örgütünün bu ay içinde bir anlaşma imzalayabileceğini dünyaya duyurdu.

Ajansa konuşan Afgan yetkililer ve Batılı diplomatlar, Taliban'ın Afganistan'da düzenlediği saldırıları önemli ölçüde azaltmasının anlaşmanın şartları arasında olduğunu belirtiyor. Anlaşma, aynı zamanda Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesini de içeriyor.

Reuters'a konuşan kaynakların açıklaması, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Katar'daki ABD-Taliban müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

ABD'nin halihazırda 2001 yılında işgal ettiği ülkede 13 bine yakın askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban’ın geçtiğimiz yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği bir saldırının ardından barış anlaşmasını iptal ettiğini açıklamıştı. Biri ABD askeri 12 kişi hayatını kaybettiği saldırının ardından Twitter mesajları paylaşan Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neredeyse kimsenin haberi olmadan önemli Taliban liderleri ve Afganistan devlet başkanı pazar günü benimle gizli bir buluşma için Camp David’e geliyorlardı. Bu gece ABD’ye geleceklerdi. Maalesef Kabil’de çok çok önemli askerlerimizden birini ve 11 kişiyi öldüren saldırıyı üstlendiler toplantıda ellerini güçlendirmek için. Kim pazarlık konumunu güçlendirmek için bu kadar insan öldürür ki? Güçlendiremediler, daha da kötüleştirdiler! Eğer bu barış görüşmeleri sırasında ateşkes yapamıyorlarsa ve 12 masum insanı öldürebiliyorlarsa, muhtemelen anlamlı bir anlaşma için pazarlık yapacak güçleri de yoktur zaten. Daha kaç yıl savaşmak istiyorlar?"

Afganistan’da 2001'den bu yana uluslararası koalisyon güçlerinden yaklaşık 3 bin 500 asker hayatını kaybetti. Bunlardan en az 2 bin 300’ü ABD’liydi.