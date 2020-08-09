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09.08.2020 - 16:59 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Doğu kıyısındaki Kuzey Carolina'yı sarsan depremin son 104 yıldaki en büyük sarsıntı olduğu bildiriliyor. Deprem yedi eyalette birden hissedildi.

Son dakika... ABD'de 5.1 büyüklüğünde deprem

ABD'nin doğu kıyısında yer alan Kuzey Carolina'da yerel saatle 08.07'de bir deprem meydana geldi.

Merkez üssü 1800 nüfuslu Sparta kasabası olan sarsıntı, tüm eyalette hissedildi. Sparta'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Raleigh'in sallandığı bildiriliyor.

Depremin hissedildiği yerler arasında, Tennessee'ye bağlı Greeneville ile West Virginia'ya bağlı Charleston da bulunuyor.

Sarsıntı, bölgede son 104 yılda gerçekleşen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) kayıtlarına göre, bölgede son olarak 1916 yılında 5 ve 5.1 büyüklüğünde depremler olmuştu.

Bazı Kuzey Carolina sakinleri, depremle uykularından uyandıklarını söylüyor.

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