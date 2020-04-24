Son dakika... ABD'de bir günde 2 bin 342 ölüm! Trump ağır saçmaladı

10.40 : Rusya'da bir günde 5 bin 849 yeni vaka daha belirlendi. Bir önceki gün bu rakam 4 bin 774'tü.

10.30 : ABD'de bir günde 31 bin 900 testin daha pozitif sonuç vermesiyle vakalar 886 bini aştı. Bu rakam, yeryüzündeki vakaların yaklaşık üçte biri.

Salgının merkez üssünde son 24 saatte 2 bin 342 ölüm gerçekleşti ve can kayıpalrı 50 bini geçti.

10.20 : Uzun süre salgını kontrol altında tutmayan ancak son haftalarda birden yeni vakaların patlak verdiği Singapur'da, bir günde 897 teşhis daha konuldu.

Güney Asya'daki ada devletinde corona virüse yakalananların sayısı da 12 bin 75'e ulaştı.

Yalnızca 5.7 milyon insanın yaşadığı Singapur, Asya kıtasındaki vakalarda Çin, Hindistan ve Japonya'nın ardından dördüncü sırada.





04.10 : Corona virüsün ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, son bir gün içinde sadece altı yeni vaka tespit edildi. Bir önceki gün ise bu sayı 10 olarak kaydedilmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verdiği bilgilere göre yeni vakalar ülkeye yurt dışından giriş yapanlarda tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 804 kaydedilirken, şu ana dek 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

33.25 : ABD Başkanı Donald Trump, corona virüs tedavisi için deri altına dezenfektan enjekte etmenin işe yarayıp yaramayacağının araştırılmasını önerdi.

Beyaz Saray’da Perşembe akşamı düzenlenen basın toplantısında hükümete danışmanlık yapan bir uzman, dezenfektanların yeni tip corona virüsü kapı kolu gibi metal yüzeylerde hızla öldürdüğü bilgisini verdi.





Bunun üzerine Trump, "Bizim de böyle bir şey yapabilmemizin bir yolu var mı, (vücuda) enjekte etmek veya neredeyse temizlik yapmak... bunu incelemek ilginç olurdu" dedi.

Uzmanın, direkt güneş ışığına maruz kalan virüsün etkisini kısa sürede yitirdiğini söylemesi üzerine de Trump, tedavide ultraviyole ışınların veya çok güçlü ışınların kullanılabileceğine işaret ederek, bunun araştırabileceğini söyledi.

Trump'ın bu önerileri tıp dünyasında büyük tepki çekti.

ABD lideri, hükümetin yaptığı araştırmaya göre çamaşır suyunun tükürük ve diğer solunum yolu sıvılarındaki virüsü beş dakikada yok edebildiğini, izopropil alkolünse bunu çok daha hızlı yaptığını belirtti.

Trump bu bulgulara temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekerken, bu konuda daha çok araştırma yapılmasını önerdi.

01.30 : Temsilciler Meclisi dördüncü yardım paketini kabul etti

ABD Senatosu’nun ardından Temsilciler Meclisi de, korona krizinin aşılmasını hedefleyen dördüncü yardım paketini kabul etti. 500 milyar dolarlık yardım paketi, korona krizi nedeniyle zor durumda olan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek sağlanmasını öngörüyor. Beşe karşı 388 oyla kabul edilen yardım paketinin hayata geçirilmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından da imzalanması gerekiyor.