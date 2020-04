Son dakika... ABD'de corona virüs depremi! 24 saatte 920 ölü...

Dünyada corona virüs salgınının başından bu yana en kötü gün yaşandı, bir günde teşhis edilen vakaların sayısı 70 bini aştı. Toplam vakalar bu sabah itibariyle 860 bine ulaşırken, akşam saatlerinde 900 bini aşması bekleniyor. Can kaybı ise, bugün sonunda 45 bini geçebilir.

19.17: Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.



19.14: İtalya'da salgından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi.

19:04 Kıbrıs'ta Covid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor. KKTC'de tespit edilen toplam yeni tip corona virüs vaka sayısı 77'ye, Kıbrıs Rum kesiminde ise 320'ye yükseldi.

18.25: Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı.



18.20: Pakistan hükümeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi kapsamında ülkenin kuzeybatısında Hayber Pahtunhva eyaletindeki Çitral Vadisi'ne tüm girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

17.00 : ABD'de corona virüsten bir günde 920 kişi hayatını kaybetti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin paylaştığı son verilere göre, 189 bin vakayla dünyada ilk sırada olan ABD'de son 24 saatte 25 bin corona virüs testi pozitif sonuç verdi.

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet ise, 76 binle New York.

16.45 : Corona virüsün dünyaya yayıldığı Çin'de salgın sırasında vahşi hayvan ticaretini yasaklanmıştı. Söz konusu pazarların yoğun olduğu Guangdong eyaleti, yasağa uymayıp vahşi hayvan tüketmeye devam edenlere para cezası getiren düzenlemeyi kabul etti.

Düzenleme, evcil hayvanlara da kısıtlamalar getiriyor. Bazı kuş ve sürüngen türleriyle, halk sağlığı için risk oluşturan veya ekolojik denge açısından tehlike arz eden hayvanların evcilleştirilmesi de yasaklandı.

Yeni tip corona virüs ilk kez Çin'in Vuhan kentinde vahşi hayvan pazarını pazarını ziyaret edenlerde görülmüştü. Yarasalarda bulunan bir betakoronavirüsün mutasyona uğramış hali olan Covid-19, yarasalardan pangolin veya yılan gibi bir sürüngen aracılığıyla insanlara bulaştığı tahmin ediliyor.

16.18: İngiltere'de bir günde corona virüsten en fazla ölüm gerçekleşti. Son 24 saatte 563 kişinin öldüğü ülkede, can kayıpları 2 bin 352'yi buldu.

Bugüne kadar 152 bin 979 test yapılan İngiltere'de vakalar da 4 bin 324 artışla 29 bin 474'e yükseldi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İngiltere'de corona virüs tespit edilenlerin 2 bini sağlık çalışanı.

Hafta sonundan bu yana test sayısının artmasıyla birlikte, Covid-19 şüphesiyle kendini karantinaya alan ancak belirti göstermeyen yüzlerce sağlık çalışanına da, virüs tespit edilmeyenlerin işe geri dönebilmesi için test yapıldı. 2 bin kişide virüs tespit edildi.

15.15 : COVID-19 tedavisinde kullanılabileceği düşünülen bir ilaç İngiltere ve İskoçya'da küçük bir grup hasta üzerinde denenmeye başlandı.

Hükümet tarafından hızlı şekilde onaylanan deneme, 15 sağlık merkezinde yapılacak.

Remdesivir olarak bilinen ilaç Gilead adlı bir firma tarafından üretiliyor.

Şu an İngiltere'de tedaviye yönelik iki farklı ilaç araştırması yürütülüyor. Corona virüse karşı küresel olarak işlerliği kanıtlanmış bir ilaç henüz bulunmuyor ve farklı ülkelerde farklı ilaçlar deneniyor.



15.05 : Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hindistan’da, Keşmir’in Poonch bölgesindeki köyüne dönmek isteyen bir adam sahte ölüm belgesi hazırladı, ambulansta ölü taklidi yaptı ve 160 kilometre boyunca kontrol noktalarını aşmayı başardı.

Fakat adamın çabaları, evinden önceki son kontrol noktasına takılınca sonuçsuz kaldı.

70 yaşındaki Hakim Din, kafasından hafif bir şekilde yaralandığı için Jammu kentinde hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede Poonch bölgesinde bir ambulans şoförü, adama ölü taklidi yapmasını, böylece ikisinin birlikte Poonch’a kadar gidebileceğini söyledi.

İki adamın daha kendilerine katılmasıyla dört kişi ambulansla yola çıktı.

Yoldaki çok sayıda kontrol noktasını, hastane belgeleri kullanarak hazırlanan sahte ölüm sertifikasıyla aşmayı başaran dörtlü, 160 kilometre yol yaptı.

Poonch polis yetkilisi Ramesh Angral, "Evlerine ulaşmadan önceki son kontrol noktasında yakayı ele verdiler" dedi ve ekledi:

"Polislerden biri, içerde üstü örtülü bir şekilde yatmakta olan adamın ölü olmadığını anladı."

Angral, dört adamın tutuklandığını ve ayrı ayrı karantinaya alındığını söyledi.

Adamlar, sokağa çıkma yasağını delmek ve yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor.

Poonch bölgesinde bugüne kadar corona virüs vakası tespit edilmemişti. 1,3 milyarlık ülkede bugüne kadar 1600 vaka tespit edildi ve 38 ölüm kayıtlara geçti.

Fakat ülke genelinde az sayıda test yapılması nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Ülke genelinde geçen hafta başlayan sokağa çıkma yasağı, Keşmir’de siyasi gereklerle Ağustos 2019’dan beri daha sıkı bir şekilde uygulanıyordu.

15.00 : Avrupa'da salgının hızla yayıldığı ülkeler arasında yer alan Hollanda'da son 24 saatte 1019 Covid-19 tanısı konuldu, vakaların sayısı 13 bin 614'e ulaştı.

Bir günde 134 kişinin öldüğü Hollanda'da can kayıpları 1173'e çıktı.

14.20 : Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), dört çalışanında corona virüs çıktığını açıkladı. Vakalardan biri, Macaristan'da.

Şimdiye kadar 2 bin 777 testin pozitif sonuç verdiği Rusya'da, 25 hasta corona virüsten yaşamını yitirdi.

14.05 : İngiltere’de bilim insanları, koku ya da tat kaybının corona virüs belirtisi olabileceğini açıkladı.

King’s College London’dan bir grup araştırmacı, COVID-19’a yakalandığından şüphelenilen 400.000 kişinin bir uygulamaya girdikleri belirtileri inceledi.

Hastalığın belirtilerinin takibi için geliştirilen uygulamaya girilen semptomlar şu şekilde:

Yüzde 53 yorgunluk

Yüzde 29 devam eden öksürük

Yüzde 28 nefes darlığı

Yüzde 18 koku ya da tat alamama

Yüzde 10,5 ateş

Koku ve tat kaybının soğuk algınlığında da görülebileceği için uzmanlar COVID-19’un en büyük belirtilerinin ateş ve öksürük olmaya devam ettiğini kaydediyor.





Araştırmanın yapıldığı 400.000 kişiden 1.702’si, corona virüs testi yaptırdıklarını söylüyor. 579 kişinin test sonucu pozitif, 1.123 kişinin test sonucu negatif çıktı.

Corona virüs test sonucu pozitif çıkanların yüzde 59’u koku ve tat kaybı yaşadığını belirtiyor.

14.00 : İran'da corona virüsü engelleyeceği düşüncesiyle sahte içki tüketip zehirlenenler, salgında ölenlerin neredeyse 10'da biri.

Tahran yönetimi, bugüne kadar 320 kişinin zehirlenerek öldüğünü, 62 kişinin de görme yetisini kaybettiğini açıkladı.

Sahte içkiden zehirlenen 1066 hasta hastanelerde tedavi altına alınırken, 73'ü yoğun bakımda tedavi gördü.

13.55 : AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, uluslararası topluluğun corona virüse karşı atacağı finansal adımlara ilişkin bilgi verdi:

"Önerdiğimiz yeni kısa çalışma uygulaması corona virüs krizinin en çok etkilediği AB ülkelerine yardım edecek. Komisyon'un yaptığı öneri ile çok daha fazla kişinin işi korunacak ve karantina sona erer ermez işlerine dönebilecekler. Yeni uygulama Avrupa'nın ekonomik motorunun yeniden çalıştırılması açısından önemli."

Fransa ise, corona virüs krizi karşısında Avrupa'ya yardım için AB ortak fonu oluşturulması için bastırıyor. 5 ila 10 yıl ile sınırlı olması önerilen ve ekonomik toparlanmaya odaklanacak bu fon Almanya ve Hollanda'nın borcun ortaklaştırılmasına karşı çıkışlarının önünü kesmeyi de amaçlıyor.





12.45 : İran'daki can kayıpları da 3 bini geçti. Tahran yönetimi, bir günde 138 hastanın daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 3 bin 36'ya ulaştığını açıkladı. İran'da corona virüs teşhisi konulanlar ise 2 bin 987 artışla 47 bin 593'ü yükseldi.

İran'ın birkaç gün içinde can kaybında Çin'i geride bırakması bekleniyor.



12.40 : Avrupa'da corona virüsün yeni merkezi olan İspanya'da son 24 saatte 864 corona virüs hastası yaşamını yitirdi, can kaybı 9 bin 53'e çıktı.

Vaka sayısı ise 100 bini aşarak 102 bin 136'ya çıktı. Bir günde 7 bin 719 testin pozitif sonuç verdiği bildiriliyor.

12.00 : Vaka sayısının 70 bini geçtiği Almanya'da Başbakan Angela Merkel, kendilerini itfaiye merkezinde gönüllü olarak izole eden itfaiyecilere tebrik telefonu açtı.

Ancak telefonu açan Bergen auf Rügen kentindeki bir itfaiyeci, Merkel'i dumura uğratan bir karşılık verdi.

Alman Şansölyesi, telefonu açan itfaiye müdürüne adını söyledikten sonra kendilerini kutlamak için aradığını dile getirdi. İtfaiye müdürü André Muswieck arayanın Başbakan olduğuna inanmadı ve "Şimdi bu tür şakaları yapacak zaman değil" diyerek telefonu Merkel'in yüzüne kapattı.

Kendisi de corona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Merkel bunun üzerine basın ofisini arayarak durumu anlattı. Basın merkezinin devreye girmesiyle arayan kişinin gerçekten Başbakan Merkel olduğunu öğrenen itfaiye görevlileri bu kez telefonun başında toplanarak Merkel'in yeniden aramasını beklediler. Bir süre sonra Merkel ikinci kez merkezi arayarak gönüllü itfaiyecileri bu örnek eylemlerinden dolayı kutladı.





Bölgede yayımlanan Ostzeitung'a konuşan André Muswieck, telefonla arayan kişinin kendisini Angela Merkel olarak tanıttığını belirterek "Bir radyonun telefon şakası yaptığını sandım. Böyle şakalar için zamanımın olmadığını kibarca ve kısaca söyledikten sonra kapattım" dedi.

Olayın yaşandığı Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki en büyük adası olan Rügen'deki Bergen auf Rügen kentinde çeşitli mesleklere sahip gönüllü itfaiyeciler, corona virüse yakalanıp görevlerini yapamama riskine karşı Mart ayının ortasından itibaren itfaiye merkezine kapandılar.

Dış dünyayla bağlantılarını kesen itfaiyeciler sadece bir yangın durumunda dışarı çıkacak ve müdahalede bulunacak.

Almanya'da profesyonel ve resmi itfaiye kuruluşlarının yanında amatör ve gönüllülük ilkesine göre işleyen ikinci bir itfaiye teşkilatlanması da bulunuyor. Bu teşkilatta farklı mesleklerden insanlar ücretsiz olarak yangın söndürme veya doğal afetlere müdahale gibi görevleri üstleniyorlar.

11.25 : Hindistan hükümeti, 20 bin tren kompartımanının koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hasta koğuşlarına dönüştürüleceğini açıkladı. 320 bin kişinin bu şekilde izole edilerek tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Her birinde 16 yatağın olacağı kompartmanların dönüştürülmesi için çalışmalar başladı.

1,3 milyar kişinin yaşadığı ülke son günlerde corona virüsle mücadele çabalarını arttırdı ancak ülkedeki sağlık sisteminin hastalıkla mücadelede yetersiz kalacağına dair endişeler var.

Ülkede her 10 bin kişiye sekiz doktor düşüyor. Bu rakam İtalya’da 41, Güney Kore’de 71.

11.05 : İngiltere Yerel Yönetimler, Topluluklar ve Konut Bakanı Robert Jentick, İngiltere’nin iki hafta içinde günde 25 bin koronavirüs testi yapabilecek seviyeye gelmesini hedeflediklerini açıkladı.

İngiltere diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha az test yapmakla eleştiriliyor. Ülkede bugüne kadar 143 bin test yapıldı. Almanya ise günde 70 bin test yapabiliyor.





10.00 : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin corona virüs salgını sırasında tarihi bir fırsatı kaçırdığını söyledi. Ruhani'ye göre, Washington yönetimi Tahran'a uyguladığı yaptırımları kaldırarak İran halkından özür dileyebilirdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Yaptırımlar corona virüse karşı verilen savaşı engelliyor" dedi.

Dünyada 44 bin vakayla corona virüsün en fazla yayıldığı yedinci ülke olan İran'da 2 bin 898 hasta hayatını kaybetti.

09.20 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, corona virüs salgınının BM'nin kuruluşundan bu yana dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk olduğunu söyledi. BM, 2. Dünya Savaşı sonrasında 1945 yılında kurulmuştu.

Salgının yakın geçmişte benzeri bulunmayan bir resesyona da sebep olabileceği uyarısında bulunan Guterres, BM'nin salgının olası sosyo-ekonomik sonuçları üzerine hazırlanan raporun sunumu sırasında konuştu.





08.55 : Corona virüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de tespit edilen yeni vakaların sayısı azalırken, Çinli yetkililer semptom göstermeyen Covid-19 vakalarını da bugünden itibaren resmi verilere ekleme kararı aldı.

Yetkililer, semptom göstermese de virüsü taşıyan kişilerin 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.

Ülkede vaka sayılarının azalmasıyla günlük hayatta alınan bazı önlemler de gevşetilmeye başlandı. Bu da beraberinde, semptom göstermeyen virüs taşıyıcılarının virüsü ülkede yaymaya devam edeceği endişesini getirdi.

Bilim insanları semptom göstermeyen vakaların bulaştırıcılığına dair fikir birliğine varabilmiş değil.

Çin'de dün 36 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Tespit edilen yeni vakalardan 1'i hariç hepsinin yurt dışı kaynaklı olduğu açıklandı.





DÜNYA SADIO MANE'Yİ ALKIŞLIYOR

07.10 : Batı Afrika ülkesi Senegal'de corona virüsten ilk ölüm gerçekleşti, Fransız futbol takımı Marsilya'nın eski başkanlarından 68 yaşındaki Pape Diouf'un tedavi gördüğü başkent Dakar'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Fransa'ya nakledilmesi için hazırlıklar yapılan Diouf, Senegal topraklarında hayatını kaybetmiş oldu.

Ülkede, 175 corona virüs testinin pozitif sonuç verdi. Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane ise, doğduğu kasabaya büyük bir corona virüs hastanesi yaptırıyor.

Bambali kasabasında yükselmeye başlayan hastane inşaatı yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacak ve finansmanın tamamı Mane tarafından karşılanacak.

Sadio Mane, daha önce Bambali'de bir lise inşa ettirmişti.

05.30 : Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Türkmenistan'da hükümetin, medyada ve sağlık broşürlerinde 'corona virüs' kelimesinin kullanımını yasakladığına dair haberlerin ardından bir açıklama yaptı.

Türkmenistan'da yasaklı insan hakları savunucusu sivil toplum örgütünün yayımladığı 'Türkmenistan Haberleri' (Chronicles of Turkmenistan) adlı sitede yayımlanan habere göre, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunma ile ilgili broşürlerde corona virüs kelimesi kullanılmadı. Corona virüs salgını hakkında konuşanlar da polis tarafından gözaltına alınıyor.

Özgür Avrupa Radyosu'nun (Radio Free Europe) Türkmen dilinde yayın yapan Azatlyk Radiosy ise, sivil polislerin maske takanları da gözaltına aldığını duyurdu.

RSF, Türkmen dilinde 'corona virüs' kelimesini yasaklayan hükümetin, vatandaşları tehlikeye attığını ifade etti.

Orta Asya ülkesi Türkmenistan'da hükümetin istasyonlarda insanların ateşini ölçme, kalabalık bölgelerde ıslak mendil dağıtma, seyahatlere sınırlama getirme gibi önlemler aldığı belirtiliyor.





UÇAK GEMİSİNDE PANİK

04.45 : Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nda demirli olan ABD uçak gemisi ABD'nin USS Theodore Roosevelt'te corona virüs salgını başladı.

Geminin kaptanı Brett Crozier, ABD donanmasından yardım istedi ve USS Theodore Roosevelt'teki tüm askerlerin karaya çıkarılması için çağrı yaptı.

Uçak gemisinde 100'ü aşkın askerin corona virüse yakalandığı bildiriliyor.

Savunma Bakanlığı Pentagon'a mektup gönderen kaptan Crozier, gemideki 5 bin civarındaki askerin 14 günlük karantina ve sosyal mesafe kurallarını uygulamasının mümkün olmadığını belirtti.

Crozier, mektubunda, "Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok. Şu anda adım atmazsak en güvendiğimiz unsurumuz olan denizcilerimize olması gerektiği şekilde bakmamış oluruz. Görevdeki bir ABD nükleer uçak gemisinin personelinin çoğunu iki haftalığına karaya indirmek olağanüstü önlem. Ancak bu gerekli bir önlem" dedi.

Savunma Bakanı Mark Esper ise, gece saatlerinde yaptığı açıklamada mektubu henüz okuma fırsatı olmadığını savundu.

02.25 : Orta Amerika ülkesi El Salvador'da corona virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından hayatını kaybeden hastanın ülkeye ABD'den gelen 60 yaşında bir kadın olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 7 milyon insanın yaşadığı El Salvador'da şimdiye kadar 32 vaka belirlendi.





ÜRKÜTEN GRAFİK



00.40 : ABD'de Bayaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde gösterilen bir grafikte, ülkede corona virüs salgını sırasında mevcut sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde, can kaybı sayısının 100 ile 240 bin arasında değişeceği tahmini yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump basın toplantısında Amerikalıkları koronavirüs salgınıyla mücadelede iki haftalık çok zor ve acı verici bir dönemin beklediğini söyledi.

ABD'nin ulusal düzeyde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirten Trump, "Her Amerikalının zor günlere hazır olmasını istiyorum. Çok zor iki hafta geçireceğiz" diye konuştu.

Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadele koordinatörü Doktor Debbie Birx ise iyimser tahminlerinin 100 ila 240 bin can kaybı aralığında olduğunu söyledi. Doktor Debbie Birx, tahminlerinin, bazı kişilerin virüsün yayılmasını önlemek için gereken her şeyi yapmayacakları tespitine dayandığını aktardı, "Biz gerçekten daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Her gün bunu umuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın corona virüsle mücadele biriminin önde gelen isimlerinden Doktor Anthony Fauci de can kaybı sayısını önemli oranda azaltmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Doktor Anthony Fauci, ABD'de halka dışarı maskeyle çıkmalarını tavsiye etmeyi değerlendirdiğini söyledi.

ABD, halihazırda 188 bin hastayla dünyada kayda geçmiş vakaların beşte birinden fazlasına sahip. Can kaybının 4 bini aştığı ülkede, dün korkunç bir rekor kırıldı ve 912 insan hayatını kaybetti.

00.00 : Arap Yarımadası'nda yer alan Umman, corona virüsten ilk can kaybının gerçekleştiğini bildiriyor.