MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... ABD'de corona virüs Kongre'ye sıçradı! Açıklama geldi...
ABONE OL
01.08.2020 - 22:49 | | AA

Son dakika... ABD'de corona virüs Kongre'ye sıçradı! Açıklama geldi...

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de Temsilciler Meclisi'nde Arizona'yı temsil eden Demokrat Raul Grijalva'nın yeni tip corona virüs (covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika... ABD'de corona virüs Kongre'ye sıçradı! Açıklama geldi...

 

Grijalva'nın İletişim Direktörü Geoff Nolan, yaptığı yazılı açıklamada, Kongre doktorunun, Grijalva'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığına dair kendilerine bildirimde bulunduğunu kaydetti.

Grijalva'nın, salı günü Temsilciler Meclisindeki bir oturuma birlikte katıldığı Teksas Vekili Louie Gohmert'te Kovid-19 tespit edilmesinin ardından kendisini izole ettiğini bildiren Nolan, Demokrat vekilin test sonucunun bugün çıktığını belirtti.

Nolan, Grijalva'nın durumunun iyi olduğunu ve hastalık belirtileri göstermediğini kaydetti.

Grijalva ise yaptığı açıklamada, Kongrede maske kullanmayan Cumhuriyetçileri eleştirerek, "Kimseyi doğrudan suçlamak istemiyorum ama bu hafta içi olanlara baktığımızda bazı Kongre üyelerinin olanları ciddiye almadığını gördük." ifadesini kullandı.

Gohmert'in Beyaz Saray'da yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı

ABD Temsilciler Meclisinde Teksas eyaletini temsil eden Cumhuriyetçi Louie Gohmert, çarşamba günü Twitter'dan paylaştığı videoda, sabah saatlerinde Başkan Donald Trump'a Teksas ziyaretinde eşlik etmek için Beyaz Saray'a gittiğini ve buradaki kurallar gereği kendisine test yapıldığını belirtmişti.

İlkinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci testin de aynı sonucu verdiğini ifade eden Gohmert, bu nedenle Trump'ın uçağına binemediğini ve döndüğünü bildirmişti.

Gohmert, Kongrede katıldığı etkinliklerde maske takmayı reddettiği için sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu.

Manisa'daki orman yangını devam ediyor!Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manisa'daki orman yangını devam ediyor! Evler hasar gördü

Manisa'daki orman yangını devam ediyor! Evler hasar gördü

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

"Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

Ayda gol oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir? Kim Milyoner Olmak İster

Ayda gol oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber