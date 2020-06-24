MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... ABD'de corona virüsten 841 ölüm daha gerçekleşti
ABONE OL
24.06.2020 - 17:01 | | AA

Son dakika... ABD'de corona virüsten 841 ölüm daha gerçekleşti

Son dakika haberi... ABD'de corona virüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e yükseldi.

Son dakika... ABD'de corona virüsten 841 ölüm daha gerçekleşti

ABD'de yeni tip corona virüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 608 artarak 2 milyon 425 bin 424'e ulaştı.

Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 152 bin 66 vakayla Brezilya, 606 bin 881 vakayla Rusya ve 461 bin 828 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 412 bin 636 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 314 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 191 bine yakın vakayla California ve 173 bine yaklaşan vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Covid-19 testi yapılan kişi sayısı 29 milyon 571 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 20 bini geçti.

Son dakika! Alişan ve ailesi trafik kazası geçirdi! Takla atan aracın içinden sağ çıktılar (VİDEO)Alişan olarak tanınan ünlü şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. Alişan'ın kullandığı araç 30 metre sürüklendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baskın yapılan bakkalda bandrolsüz tütün yakalandı

Baskın yapılan bakkalda bandrolsüz tütün yakalandı

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

Corona virüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

Corona virüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

Sıradaki Haber