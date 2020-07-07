07.07.2020 - 17:05 | | AA
Son dakika... ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 133 bin 41'e yükseldi!
Gelen bir son dakika haberine göre, ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 431 artarak 133 bin 41'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendiBaskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, porno şebekesinin filmleri kripto parayla satışa sunduğu ortaya çıktı. Ukrayna’nın Nikolayev kentinde geçen ay da bir porno stüdyosuna düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.