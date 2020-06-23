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23.06.2020 - 17:51 | | DHA

Son dakika... ABD’de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 681 ulaştı!

Gelen bir son dakika haberine göre, ABD’de corona virüs (Covid-19) kabusu sürüyor. Ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybı 122 bin 681 kişiye ulaştı.

Son dakika... ABD’de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 681 ulaştı!

ABD’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 122 bin 681’e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 390 bin 268 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 3 bin 322’sinin iyileştiği belirtildi.

Ülkede, 1 milyon 264 bin 265 aktif vaka bulunuyor.

 

 

Coronalı kadın nişana katıldı! 45 kişi gözetim altındaKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde düğün alışverişi öncesi iki aile arasında toplu olarak yenen yemeğin ardından 9 kişide corona virüs tespit edildi. 9 kişiden birinin, daha sonra da başka bir akrabasının nişanına katıldığı ortaya çıktı. Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, pozitif vakanın temas etmiş olabileceği 45 kişiye Covid-19 testi yapıldı.
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