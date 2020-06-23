Son dakika... ABD’de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 122 bin 681 ulaştı!

ABD’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 122 bin 681’e yükseldiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar toplamda 2 milyon 390 bin 268 vakanın tespit edildiği, bunlardan 1 milyon 3 bin 322’sinin iyileştiği belirtildi.

Ülkede, 1 milyon 264 bin 265 aktif vaka bulunuyor.