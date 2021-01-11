11.01.2021 - 01:28 | | milliyet.com.tr
Son dakika... ABD'de en az 25 'yerel terör' soruşturması!
ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, Pazar günü Demokrat milletvekiline verdiği demeçte, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Çarşamba günü Kongre Binası'na düzenlediği saldırı sonucunda en az 25 yerel terör davası açıldığını söyledi.
Eski bir Ordu Korucu ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olan Temsilci Jason Crow, McCarthy'nin kendisine Pentagon'un, Başkan seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreni de dahil olmak üzere, "olası teröristlerin oluşturduğu diğer olası tehditlerin" farkında olduğunu söylediğini aktardı.
Ayrı bir gelişmede, Adalet Bakanlığı Çarşamba günkü olaylarla ilgili olarak iki kişi hakkında daha soruşturma başlattığını duyurdu.
Ankara'da 4,5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdıAFAD, saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.