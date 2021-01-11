Son dakika... ABD'de en az 25 'yerel terör' soruşturması!

Eski bir Ordu Korucu ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi olan Temsilci Jason Crow, McCarthy'nin kendisine Pentagon'un, Başkan seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta düzenlenecek yemin töreni de dahil olmak üzere, "olası teröristlerin oluşturduğu diğer olası tehditlerin" farkında olduğunu söylediğini aktardı.

Ayrı bir gelişmede, Adalet Bakanlığı Çarşamba günkü olaylarla ilgili olarak iki kişi hakkında daha soruşturma başlattığını duyurdu.