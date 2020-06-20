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20.06.2020 - 12:41 |

Son dakika... ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı

ABD'de Mayıs ayında siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng kefaletle serbest bırakıldı. Kueng, 750 bin dolar kefalet bedelinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldı. Kueng, Floyd davasında serbest bırakılan ikinci polis oldu.

Son dakika... ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı

ABD’nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te mayıs ayında George Floyd’un ölümüne yol açan dört eski polisten ikincisi de kefaletle serbest bırakıldı. J. Alexander Kueng’in, cuma gecesi 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi’nden şartlı tahliyeyle çıktığı ifade edildi. Kueng, Derek Chauvin, Tou Thao ve Thomas Lane de dahil olmak üzere Floyd’un ölümünden suçlanan polislerden arasında yer alıyordu. Eski polislerden Thomas Lane’in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te 25 Mayıs Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin ve üç polisle birlikte görevden alınmış, olayla ilgili tutuklnan Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlanmıştı.

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