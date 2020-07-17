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17.07.2020 - 13:43 |

Son dakika... ABD’de rekor artış: 24 saatte 77 bin koronavirüs vakası!

ABD’de son 24 saatte 77 bin koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesiyle ülke genelinde bir gün içinde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Son dakika... ABD’de rekor artış: 24 saatte 77 bin koronavirüs vakası!

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de son 24 saat içerisinde rekor artış gerçekleşti. Her geçen gün yeni rekorun kırıldığı Ülkede bir günde 77 bin 300 koronavirüs vakası tespit edildi. Son gelişmelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 3 milyon 695 bin 25’e yükseldi.

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