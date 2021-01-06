Son dakika: ABD'de sıcak gelişmeler yaşanıyor! Trump'ın 1. numaralı adamı da sırtını döndü!

Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleştirilmesi için bugün yapılacak Kongre oturumu için Washington'da toplanan destekçilerine seslendi.

Kurşun geçirmez camın ardından konuşan Trump, "Demokratlar'ın seçimlerde usulsüzlük yaptığı" yönündeki iddialarını sürdürdü.

Trump, seçimleri asıl kazananın kendisi olduğunu savunarak, "Asla yenilgiyi kabullenmeyeceğim, pes etmeyeceğim." dedi.

Kendisinin bu seçimlerde oyunu artırdığını ve neredeyse 75 milyon kişinin kendisine oy verdiğini vurgulayan Trump, "Aranızda Joe Biden'ın 80 milyon oyu gerçekten aldığına inanan var mı? Bunlar bilgisayarda üretilen 80 milyon oy." diye konuştu.

Trump, kendisine destek vermeyen Cumhuriyetçileri eleştirdi

Demokratlar'ın seçimleri kendi lehine çevirmek ve hile yapmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kullandığını savunan Trump, basının da yaptığı haberlerle onlara destek verdiğini söyledi.

Trump, Demokratlar'ın ülkelerinin seçimlerdeki güvenilirliğine hasar verdiğini belirterek, "3. dünya ülkeleri bile Demokratlar'ın yapmaya çalıştığını yapmadı." eleştirisinde bulundu.

Kendisine seçim itirazında destek vermeyen Cumhuriyetçilere de yüklenen Trump, "Cumhuriyetçiler artık 'zayıf Cumhuriyetçiler' olarak adlandırılacak." ifadesini kullandı.

Trump, seçimlerde yaygın bir usulsüzlük tespit edilmediğini söyleyen ve geçen ay görevinden ayrılan Bill Barr'a yönelik eleştirilerini de sürdürerek, "Barr'ı severim ama o çok değişti. Benim adalet bakanım olarak anılmak istemedi." dedi.

Bugünkü Kongre oturumunu yönetecek Mike Pence'in de seçim sonuçlarına itiraz etmesi gerektiğinin altını çizen Trump, "Pence, bizim için mücadele etmeli, bunu yapmazsa bugün ülkemiz için kötü bir gün olacak ve ben hayal kırıklığına uğrayacağım." ifadesini kullandı.

Trump, destekçileriyle Kongreye yürüyecek

Trump, basına yönelik eleştirilerine de değinerek, "Bugün burada 100 binlerce kişi bizim için toplandı. Ama yalancı basın bunu görmek istemiyor." diye konuştu.

Basının da Demokratlar'ın baskısı altında olduğunu öne süren Trump, "Basınımız artık özgür değil. Onlar, halk düşmanı." ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter başta olmak üzere sosyal medya şirketlerinin de kendisinin aleyhine davrandığını belirterek, "Twitter'dan mesaj paylaşmak benim için çok zorlaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini destekleyen kişilerle, oturumun yapılacağı Kongre binasına yürüyeceğini belirten Trump, "Burada demokrasimizi korumak için bulunuyoruz." dedi.

ABD'DE TRUMP DESTEKÇİLERİNİN GÖSTERİSİ NEDENİYLE KONGRE BİNASI KAPATILDI

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin gösterileri nedeniyle Kongre binasına giriş çıkışlar kapatıldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü.

Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.

Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.

Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.

PENCE: TEK TARAFLI DAVRANMA YETKİM YOK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını bildirdi.

Pence, Trump'ın kendisine yönelik, "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.

KONGRE OTURUMU BAŞLADI

ABD Kongresi, tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla ortak oturumda bir araya geldi

Ülkedeki seçim yasalarına göre, 14 Aralık 2020'de tüm eyaletlerdeki Seçiciler Kurulu delegelerinin kullandığı oyların tek tek sayılıp ardından seçim sonuçlarının tescil edileceği ortak oturum, Başkan Donald Trump'ın "sonuçları kabul etmeyeceğim" açıklamalarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.

Büyük oranda "seremonik" olarak kabul edilen oturum, kaotik 3 Kasım 2020 seçimleri ve sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle bu yıl büyük önem taşıyor.

CUMHURİYETÇİLERİN İLK İTİRAZI ARİZONA EYALET OYLARINA

Oturumun başlamasından birkaç dakika sonra seçimin kritik eyaletlerinden Arizona'nın delege oylarına Cumhuriyetçiler itiraz etti.

Senato ve Temsilciler Meclisinden birden fazla ismin imza attığı itiraz dilekçesinin oturum başkanlığına ulaşmasının ardından oturuma 2 saat sürecek tartışma bölümü için ara verildi.

Tartışma bölümünün ardından söz konusu itirazın kabul mü ret mi edileceğine ilişkin oylama yapılması ve ardından Kongrenin yeniden ortak oturuma dönerek delege oylarının sayımına devam etmesi bekleniyor.

Ortak oturumda ne bekleniyor?

Bu siyasi tartışmalar altında başlayan ortak oturumda, Seçiciler Kurulunda yer alan her bir eyaletin delegelerinin 14 Aralık 2020'de kullandığı oylar, Pence'in önüne kapalı zarflar içinde sunulacak.

Pence'in zarfları alfabetik sıraya göre açıp, tek tek eyaletlerdeki delege oylarının hangi başkan adayı için kullanıldığını okuması gerekiyor.

Kongre kurallarına göre, her iki kanattan en az birer isim bu işleme itiraz ederse, o zaman Senato ve Temsilciler Meclisi kendi içinde konuyu tartışacak.

2 saatlik bu tartışma bölümünün ardından Kongrenin her iki kanadında da itirazların kabul edilip edilmemesine yönelik oylama yapılacak. İtirazın, kabul edilebilmesi için her iki kanatta da salt çoğunluğun oyunu alması gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde, Demokratlar çoğunlukta olduğu ve Senatoda da birden fazla Cumhuriyetçi isim Joe Biden'ın seçimleri kazandığını kabul ettiği için 2 saatlik tartışma bölümünün ardından "delege oylarının sayılacağı" asıl bölüme devam edilmesi ve seçim sonuçlarının Biden lehine tescil edilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, uzunca bir süredir Cumhuriyetçi Kongre üyelerine çağrıda bulunarak, seçim sonuçlarına itiraz etmelerini ve 6 Ocak'ta sonuçları tescil etmemelerini istiyordu.

3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin ardından 14 Aralık 2020'de ülke genelindeki 538 delege oylarını kullanmış, Demokrat aday Biden 306 delegeyle seçimleri kazanmıştı.