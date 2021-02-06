06.02.2021 - 16:41 | | milliyet.com.tr
Son dakika: ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberine göre, ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Bloomingdale'de bir otelde meydana gelen silahlı saldırıda, en az bir kişi öldü ve altı kişi yaralandı.
Fox 32 Chicago'nun bildirdiğine göre, polisler Cumartesi sabaha karşı saat 02.35'te Indian Lakes Resort'ta ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Birden fazla kişinin bir veya iki odayı işgal ettiği düşünülürken, gözaltına alınan kimsenin olmadığı inanılıyor. Polis şüphelilerin olay yerinden kaçmış olabileceğine inanıyor.
ABD'de kar küreme tartışması: 3 ölüOlay, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Luzerne ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde biriken karı kürekle temizleyen James Goy ve Lisa Goy, temizledikleri karları komşuları olan eski asker Jeffrey Allen Spaide'in evinin önüne atınca tartışma yaşandı. Komşularını uyaran Spaide, çiften biriken karları kendi mülklerinin önüne atmasını istedi.