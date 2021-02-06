Son dakika: ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Fox 32 Chicago'nun bildirdiğine göre, polisler Cumartesi sabaha karşı saat 02.35'te Indian Lakes Resort'ta ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Birden fazla kişinin bir veya iki odayı işgal ettiği düşünülürken, gözaltına alınan kimsenin olmadığı inanılıyor. Polis şüphelilerin olay yerinden kaçmış olabileceğine inanıyor.