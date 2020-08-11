11.08.2020 - 15:13 | | milliyet.com.tr
Son dakika... ABD'de silahlı saldırı
California Torrance'deki bir klip çekimi sırasında ateş açıldığı, çok sayıda insanın yaralandığı bildiriliyor.
ABD'nin batı kıyısı eyaletlerinden California'da bir silahlı saldırı gerçekleşti.
Torrance'deki bir klip çekimi sırasında ateş açan silahlı saldırgan, en az beş kişinin yaralanmasına yol açtı.
Ayrıntılar geliyor...
Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılarRİZE'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.