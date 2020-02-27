Son dakika | ABD'de silahlı saldırı! Donald Trump'tan ilk açıklama...

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin arasında saldırgan da var.

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.





DONALD TRUMP'TAN AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Amerikan medyasının ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 7 kişinin öldüğü bilgisinden farklı olarak Trump, söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişinin öldüğü bildirilmişti.