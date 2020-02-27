MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | ABD'de silahlı saldırı! Donald Trump'tan ilk açıklama...
ABONE OL
27.02.2020 - 01:11 | | AA

Son dakika | ABD'de silahlı saldırı! Donald Trump'tan ilk açıklama...

Gelen son dakika haberine göre; ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde silahlı saldırı düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son dakika | ABD'de silahlı saldırı! Donald Trump'tan ilk açıklama...

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika | ABDde silahlı saldırı Donald Trumptan ilk açıklama...

Yerel basında yer alan haberlere göre, Milwaukee kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölenlerin arasında saldırgan da var.

Son dakika | ABDde silahlı saldırı Donald Trumptan ilk açıklama...

Milwaukee Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan açıklamada ise polisin ''kritik bir olaya'' müdahale ettiği bildirildi ve vatandaşlardan o bölgeden uzak durmaları istendi.

Son dakika | ABDde silahlı saldırı Donald Trumptan ilk açıklama...

Saldırının nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika | ABDde silahlı saldırı Donald Trumptan ilk açıklama...


DONALD TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Amerikan medyasının ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 7 kişinin öldüğü bilgisinden farklı olarak Trump, söz konusu saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump, "Aşağılık bir saldırgan tarafından vurularak öldürülen 5 kişinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıda aralarında saldırganın da olduğu 7 kişinin öldüğü bildirilmişti.

 

 

 

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 Şubat Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 645. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları belli oluyor

27 Şubat Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 645. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları belli oluyor

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber