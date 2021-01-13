Son dakika: ABD'de Trump görevden alınacak mı? Çarpıcı görüntüler...

ABD Temsilciler Meclisinde, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik maddenin ele alınacağı oturum başladı.

6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından "göstericileri şiddete teşvik etmekle" suçlanan Trump, görevden alınması istemiyle yeniden Kongrenin gündeminde.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar'ın pazartesi günü Meclis Genel Kuruluna sunduğu azil maddesine ilişkin tartışmaların yapılacağı oturum başladı.

Tartışmaların ardından oturumun sonunda Trump'ı "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" ile suçlayan azil maddesinin oylaması yapılacak.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğa sahip olan Demokratlar'ın ve maddeye "evet" oyu vereceğini açıklayan bazı Cumhuriyetçi vekillerin oylarıyla söz konusu azil maddesinin kabul edilmesi bekleniyor.

Azil maddesinin kabul edilmesi durumunda Trump, ABD tarihinde "görevden alınması istemiyle 2 kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçecek.

TRUMP'TAN FLAŞ ÇAĞRI



Trump, yaptığı yazılı açıklamada, ABD başkanı seçilen Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni nedeniyle geniş çaplı protestolar olacağı haberlerine dikkati çekti. Destekçilerine seslenen Trump, "Ortada şiddet, kanunların çiğnendiği eylemler ve her türlü Vandallık olmaması konusunda uyarıyorum." ifadesini kullandı. Trump, Amerikan değerlerinde şiddete yer olmadığının altını çizerek, "Tüm Amerikalıları, tansiyonu düşürmeye ve sinirlerine hakim olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

PELOSİ: ONLAR, TRUMP TARAFINDAN GÖNDERİLEN YERLİ TERÖRİSTLERDİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre binasında ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecini tartışmak üzere başlatılan oturumda konuştu. Pelosi, ABD Başkanı Trump'ı sert sözlerle eleştirerek, geçen hafta Kongre binasına saldıran kişileri yerli terörist olarak nitelendirdi. Pelosi, "Bu isyancılar vatansever değildi. Onlar, karşılanması ve yönetilmesi gereken bir politik tabanın parçası değillerdi. Onlar yerli teröristlerdi ve adalet hüküm sürmeli. Ama bunlar aniden ortaya çıkmadılar. Buraya gönderildiler, buraya Başkan tarafından kışkırtıcı sözlerle gönderildiler. Kelimeler önemlidir. Gerçek önemlidir. Sorumluluk önemlidir" dedi.



ASIL YARGILAMA SENATODA

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senatonun söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz belli değil.

Bazı senatörler, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Joe Biden'ın ilk günlerinin azil yargılamasıyla gölgelenmemesi için Senatodaki oturumun ileri bir tarihte yapılmasını istiyor.

Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin bu yönde oy kullanması gerekiyor.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla Aralık 2019'da Temsilciler Meclisinde suçlanmış, Şubat 2020'de Senatodaki oturumda aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Mike Pence'e Anayasa'nın 25. ek maddesini devreye sokarak, "Trump'ı görevden alma" çağrısı yapan tasarıyı da kabul etmişti. Pence ise söz konusu maddeyi kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını kesin bir dille açıklamıştı.

ABD Kongresi'nin 6 Ocak tarihinde Başkan Donald Trump fanatiklerinin işgaline uğramasının yol açtığı tsunaminin şok dalgaları yayılıyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün bir kez daha Başkan Trump'ın görevden azledilmesi oylanıyor. Demokratlar, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devredecek Trump'ın azlinde ısrarcı. Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri de Trump'ın azli yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Son olarak Temsilciler Meclisi'nde üçüncü en kıdemli Cumhuriyetçi olan Liz Cheney de, azil sürecine destek vereceğini söyledi. Liz Cheney, eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin kızı.

Cheney, Trump'ı sert bir dille eleştirdi, "Daha önce hiçbir ABD başkanı, anayasaya bu kadar ihanet etmemişti" dedi. Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi’ndeki üç numaralı ismi Liz Chaney, "Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı. Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım" ifadesini kullandı.

Washington eyaletinden Cumhuriyetçi Partili temsilci Jaime Herrera Beutler da, Trump'ın 'görev yeminini ihlal ettiği' gerekçesiyle Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oylamada azil süreci lehine oy kullanacağını açıkladı.









Herrera Beutler, açıklamasında, "Amerikan Başkanı, iktidarın bir yönetimden diğerine barışçı şekilde geçişini durdurmayı amaçlayan ayaklanmayı kışkırttı" diye konuştu.

John Katko, Fred Upton ve Adam Kinzinger de, azil sürecine destek vereceklerini açıklayan Temsilciler Meclisi'nin diğer Cumhuriyetçi üyeleri.

Demokrat Partililerin çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın Trump aleyhine sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece, Donald Trump ABD tarihinde hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

DEMOKRATLAR NEDEN TRUMP'IN AZLİNİ İSTİYOR?

Demokratlar, Trump'ı geçen hafta yaptığı konuşmayla destekçilerini 'ABD Kongresi'ne saldırmaya teşvik etmekle' suçluyor. Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarıda ayrıca 'ağır ve vahim suç işlediği', 'kötü davranışta bulunduğu' gerekçeleriyle Trump hakkında azil sürecinin başlatılması isteniyor.













Trump ise Kongre'ye düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Söylediklerimin hiçbiri yanlış değildi, hiç şiddet istemedim" demişti.

Temsilciler Meclisi, Aralık 2019'da Trump'ı Ukrayna'dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azletmişti. Ancak Senato'da o dönem çoğunluk Cumhuriyetçilerdeydi ve yapılan oylama sonucu Trump görevini sürdürebilmişti.

NEW YORK TIMES BOMBAYI BIRAKTI

ABD'de daha önce Temsilciler Meclisi hiçbir başkan hakkında iki kez görevden azledilmesi kararı almamıştı. Meclis'in Trump'ı azletmesi halinde, Senato'da suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirilecek ve oylama yapılacak.

Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekiyor, bu da en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy vermesi demek.

New York Times gazetesi, 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmaya hazırlandığını ancak yargı sürecinin ne zaman başlayacağının netleşmediğini yazdı.

New York Times ayrıca, Senato’da çoğunluk olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın Demokratlar’ın azil hamlesinden memnun olduğunu ve Cumhuriyetçi Parti’nin geçen haftaki Kongre saldırısının ardından Trump’la arasına mesafe koymak istediğini de belirtiyor. Haberde McConnell’ın azil hamlesinin Cumhuriyetçiler’in kendilerini Trump’tan uzaklaştırmasını kolaylaştıracağı görüşünde olduğu ileri sürüldü.

Senato yargı sürecini Trump'ın 2024 yılında yeniden başkan adayı olmasını engellemek için kullanabilir.

PENCE REDDETTİ

Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde dün gece gerçekleşen oylamayla Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten 25'inci maddeyi kullanıp Trump'ı görevden almasını talep etti. ABD Anayasası'nın 25'inci maddesi, Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine kabinenin çoğunluğunun kararıyla başkanın görev ve yetkilerinin geçici olarak yardımcısına devredilmesini öngörülüyor. Başkan Yardımcısı Pence, Demokratların bu yöndeki talebini reddetti.

ABD'nin yakın dönem tarihine 'en karanlık gün' olarak geçen Kongre işgaline saatler sonra müdahale eden Ulusal Muhafızlar ise, başkent Washington'da 20 Ocak'ta gerçekleşecek yemin töreni öncesinde Kongre binasına adeta kamp kurdu.

Reuters haber ajansı, ağır silahlar taşıyan Ulusal Muhafızların Kongre binası içerisinde yerlere yatarak uyuduğunu gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti. Yüzlerce Ulusal Muhafız'ın yer aldığı karelerin çoğu, Kongre Binası Ziyaretçi Merkezi'nde çekildi.

FBI: İSTİHBARAT VARDI

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kongre'nin işgalinden önce olası şiddet olaylarının yaşanabileceğine ilişkin ellerinde istihbarat olduğunu ve bunu ilgili güvenlik birimleriyle paylaştıklarını açıkladı.

FBI’ın başkent Washington saha ofisinden sorumlu direktör yardımcısı Steven D’Antuono, baskından önce sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan istihbaratın geldiğini ve bu istihbaratı kullanılan mekanizmalar üzerinden gerekli güvenlik birimleriyle paylaştıklarını söyledi.

ABD Savcı vekili Michael Sherwin ise, soruşturma kapsamında 170’ten fazla dosyanın açıldığını, bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediğini belirtti. Ayrıntılı bir şekilde yürütülen soruşturmanın uzun soluklu olacağını kaydeden Sherwin, “Daha önce hem FBI tarihinde hem de Adalet Bakanlığı tarihinde bu boyutta ve kapsamda bir soruşturmanın olduğunu sanmıyorum. Kongre binasının içi ve dışı bir suç mahali” ifadelerini kullandı.

FBI, olayların ardından halktan ellerindeki bilgi ya da görsel malzemeleri kendileriyle paylaşmalarını istemişti. FBI yetkilisi Steven D’Antuono, şimdiye kadar kendilerine 100 bin fotoğraf ve görüntü gönderildiğini, daha fazlasını beklediklerini söyledi.

FBI’ın her eyalette saha ofislerinin olduğunu hatırlatarak her yere erişiminin olduğunu vurgulayan Steven D’Antuono, “DC’den ayrılmış olsanız bile, kapınızı çalarız” dedi. ABD Savcı Vekili Michael Sherwin de şimdiye kadar soruşturma kapsamında 70 kişiye yönelik suçlama getirildiğini ve bu sayının da artmasını beklediğini söyledi.

Kongre baskınıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada, şimdiye kadar izinsiz girme, sokağa çıkma yasağını ihlal etme ya da ateşli silah bulundurmakla ilgili suçlamalar yöneltildi.

Yetkililer, soruşturmada her açıdan değerlendirmelerin yapıldığını belirterek isyana teşvik suçlamasının da getirilebileceğini kaydetti.

ABD Savcı Vekili Michael Sherwin, “İsyana teşvik ve komplo bağlantılı ciddi suç vakalarına bakıyoruz” dedi, bu konuya ilişkin bir ekibin oluşturulduğunu belirtti.

ABD’li yetkili, olaylar sırasında güvenlik görevlilerinin ve medya mensuplarının da hedef alındığına dikkat çekerek, bunlarla ilgili olarak da ayrı ekiplerin oluşturulduğunu söyledi.