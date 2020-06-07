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07.06.2020 - 12:53 | | DHA

Son dakika: ABD'de Türklerin dükkanları da yağmalandı

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda tansiyon yükselmiş, gösteriler sırasında birçok mağaza ve dükkan yağmalanmıştı. Kaliforniya ve New Jersey'de bulunan iki Türk işletmecinin dükkanları da yağmacıların hedefi oldu.

Dünyaca ünlü markalardan sokak aralarındaki küçük dükkanlara... Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında birçok iş yeri yağmalandı. Türk işletmecilerin dükkanları da yağmacıların hedefi olmaktan kaçamadı.

Yağmacılar, Türk işletmeci Salih Kılıç'ın Kaliforniya'daki tütün mamülleri satan dükkanında, deyim yerindeyse taş taş üzerinde bırakmadı. Büyük hasar oluşan dükkan, corona virüs nedeniyle uzun zaman kapalı kalmış ve yeniden hizmete geçmeyi bekliyordu.

Yağmacıların hedefi olan bir başka dükkan da eczacı Mehmet Bülent Uğur'un New Jersey'deki eczanesiydi. Kapıyı kırarak giriş yapan yağmacılar yazar kasayı yerinden söktü, raflardaki ilaçları aldı. O anlarda eczanenin güvenlik kameraları kayıttaydı.

Maskeli ve kapüşonlu yağmacılar, buldukları poşet ve kolilere ilaçları doldurdu. Dükkana büyük maddi zarar verdi.

Otomobil 5 metrelik istinat duvarından böyle düştüANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 5 metrelik istinat duvarından düştüğü ve sürücünün yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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