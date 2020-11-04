Son dakika... ABD'de üç eyalette daha oy verme işlemi sona erdi

ABD halkı, 46'ncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı tarihi seçimde Georgia, Güney Karolina ve New Hampshire eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı.

ABD medyası, bu eyaletlerden ilk sonuçların gelmesinin beklendiğini duyurdu.

2016 SEÇİMLERİNDE GEORGIA VE GÜNEY KAROLİNA'DA TRUMP KAZANMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump ile Hillary Clinton arasında 2016 yılında yapılan seçimde Georgia ve Güney Karolina eyaletlerini Trump, New Hampshire eyaletinde ise Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Georgia'da yüzde 50,4, Güney Karolinada ise yüzde 54,9 oy almıştı. Clinton ise New Hampshire'da yüzde 46,8 ile Trump'ın önünde eyalette birinci gelmişti.